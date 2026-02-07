scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 7 February 2026: अनुशासन बढ़ाएंगे, मजबूती से पक्ष रखेंगे

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 7 February 2026: आज इ्रन्हें धूर्त से दूर रहना है.कार्ययोजनाओं में गति बनाए रखेंगे.अपनों की खुशी बढ़ाने का प्रयास होगा.परिजनों सहयोग रखेंगे.मजबूती से पक्ष रखेंगे.

Advertisement
X
eight horoscope
eight horoscope

नंबर 8
7 फरवरी 2026 का मूलांक 7 और भाग्यांक 1 है.अंक 8 के लिए आज का दिन शुभदायी है.मित्रों और करीबियों की मदद से विविध गतिविधियां बल पाएंगी.सबको साथ लेकर चलेंगे.अधिकारियों का सहयोग रहेगा.सभी के प्रति मान सम्मान का भाव बनाए रखेंगे.सूझबूझ और समन्वय से कार्य करेंगे.मित्रगण सहायक होंगे.शनि के अंक 8 के व्यक्ति परस्पर सहकार में विश्वास रखते हैं.मिल बांटकर रहने में सहज होते हैं.बड़े छोटे की भावना से बचा बनाए रखते हैं.समता के समर्थक होते हैं.आज इ्रन्हें धूर्त से दूर रहना है.कार्ययोजनाओं में गति बनाए रखेंगे.अपनों की खुशी बढ़ाने का प्रयास होगा.परिजनों सहयोग रखेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार के मामलों को समय पर पूरा करेंगे.प्रबंधकीय गतिविधियों पर ध्यान देंगे.पेशेवर जन काम से काम रखेंगे.सहजता से आगे बढ़ते रहें.कारोबारी योजनाएं संवारें.सहकर्मियों का विश्वास बना रहेगा.महत्वपूर्ण प्रयास बनाए रखेंगे.वरिष्ठजन प्रभावित होंगे.अनुशासन बढ़ाएंगे.मजबूती से पक्ष रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- अपनों से प्रेम और सुख सौख्य बनाए रखेंगे.परिवार में सहजता सामंजस्यता रखेंगे.करीबियों की खुशी बढ़ाएंगे.रिश्तों में सुधार आएगा.अतिथि आगमन की संभावना रहेगी.त्याग तप और समर्पण का भाव रहेगा.सभी से संबंध मधुर रहेंगे.संकोच दूर होगा.

सम्बंधित ख़बरें

मित्र सहयोगी होंगे, संतुलन बनाए रखेंगे
तैयारी बढ़ाएंगे, सक्रियता बनाए रखेंगे
वित्तीय मामले सधेंगे, लाभ बेहतर रहेगा
रुटीन पर जोर देंगे, सहजता से आगे बढ़ेंगे
विविध कार्य गति लेंगे, कामकाज प्रभावी रहेगा

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवहार में सहजता बनाए रहेंगे.संतुलन रखेंगे.रुटीन बेहतर रहेगा.व्यक्तिगत प्रयास बढ़ाएंगे.मनोबल बढ़त पर रहेगा.स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 5 6 7 8
फेवरेट कलर्स- नीलम समान
एलर्ट्स- दिनचर्या सुधारें.संतुलित रखें.व्यर्थ चर्चा से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement