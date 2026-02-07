Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 7 February 2026: अहंकार में न आएं, बड़प्पन दिखाएं

नंबर 1

7 फरवरी 2026 का मूलांक 7 और भाग्यांक 1 है.आज का दिन अंक 1 के लिए भाग्य में सहयोगी है.कार्ययोजनाओं को गति देंगे.कार्य व्यापार पर नियंत्रण रहेगा.व्यक्तित्व आकर्षक होगा.प्रबंधकीय मामलों से जुड़ाव रखेंगे.सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे.रहन सहन प्रभावी बना रहेगा.लक्ष्य साधने में सफल रहेंगे.सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति पाने से अधिक देने में विश्वास रखते हैं.लोग इनकी ख्याति से खुद खिंचे चले आते हैं.साख सम्मान बनाए रखते हैं.राजनीतिक इच्छाशक्ति अच्छी होती है.आज इन्हें बड़ों और अनुभवियों की बात को ध्यान से सुनना है.आधुनिक सभ्यता को बल देंगे.जवाबदेही बखूबी निभाएंगे.तर्कशील रहेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में शुभता बढ़त पर बनी रहेगी.अधिकारियों की अपेक्षा के अनुरूप कार्य करते रहें.लक्ष्य पर ध्यान दें.सहकर्मी सहयोगी होंगे.प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर रहेंगे.अनुबंधों में धैर्य दिखाएंगे.अधिकारियों से तालमेल रखेंगे.प्रतिस्पर्धा के भाव से बचेंगे.अहंकार में न आएं.बड़प्पन दिखाएं.



पर्सनल लाइफ- खानपान उम्दा रहेगा.अन्य की भावनाओं को आदर देंगे.वाणी व्यवहार में मिठास रखेंगे.अपनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे.साथीगण सहयोग रखेंगे.प्रियजनों का आगमन संभव है.सुख सौख्य बल पाएगा.रिश्ते सुखद रहेंगे.निजता पर जोर रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा.रहन सहन में वृद्धि होगी.स्वास्थ्य लाभ होगा.साज संवार बढ़ाएंगे.मनोबल ऊंचा होगा.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 7 9

फेवरेट कलर्स- वॉइलेट

एलर्ट्स- आलोचनाओं से बचें.अन्य से शीघ्र प्रभावित न हों.अहंकार त्यागें.

---- समाप्त ----