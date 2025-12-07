Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 7 December 2025: परिवार को समय देंगे, अपनों की बात ध्यान से सुनेंगे

नंबर 9
7 दिसंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 1 है.अंक 9 के लिए आज का दिन हितकारी है.अधिकांश मामलों में इच्छित स्थिति बनी रहेगी.रुटीन कार्य गति लेंगे.लक्ष्य की ओर सक्रियता बढ़ाएंगे.कार्य प्रदर्शन पर अपेक्षा के अनुरूप बना रहेगा.साख प्रभाव संवार पर रहेगा.निजी विषयों में रचनात्मक प्रयास बढ़ाएंगे.सफलता का प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा.भेंट भ्रमण के अवसर बनेंगे.मंगल के अंक 9 के व्यक्ति हर कार्य उत्साह से शुरू करते हैं.इन्हें योग्य सलाहकार की हमेशा जरूरत अनुभव होती है.आत्मविश्वास बनाए रखते हैं.इन्हें आज मित्रों सें सहयोग मिलेगा.लक्ष्य साधने का प्रयास रखेंगे.परिवार को समय देंगे.अपनों की बात ध्यान से सुनेंगे.
मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में उल्लेखनीय प्रयास बनाए रखेंगे.सफलता का प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा.कामकाजी वातावरण प्रभावशाली रहेगा.सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे.आर्थिक पक्ष पर फोकस रखेंगे.सहकर्मियों का समर्थन रहेगा.प्रबंधन में आगे रहेंगे.जिम्मेदारों से भेंट होगी.करियर व्यापार में सहजता बढ़ी रहेगी.
पर्सनल लाइफ- परिजनां का सहयोग प्राप्त होगा.रिश्तो में आदर सम्मान बनाए रखेंगे.निजी मामलों में स्पष्टता रखेंगे.खुशियां बढ़ाएंगे.चर्चा संवाद में शामिल होंगे.नेह प्रेम के मामले संवार पाएंगे.उत्साह बनाए रखेंगे.करीबियों का भरोसा बढे़गा.सुखद सरप्राइज संभव है.मित्रों का समर्थन बना रहेगा.
हेल्थ एंड लिविंग- यात्रा हो सकती है.विपक्षी असरहीन रहेंगे.निजी प्रयास बनेंगे.मनोबल ऊंचा रखेंगे.रहनसहन बल पाएगा.आदतें संवारेंगे.योग प्राणायाम बढ़ाएंगे.
फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 9
फेवरेट कलर्स- चिली रेड
एलर्ट्स- आत्मनियंत्रण बढ़ाएं.कमतरों से दूरी बनाए रखें.आलोचना से बचें.