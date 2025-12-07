Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 7 December 2025: विवेक से काम लें, पेशेवर मजबूती से पक्ष रखेंगे

नंबर 8

7 दिसंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 1 है.अंक 8 के लिए आज का दिन औसत से अच्छा रहने वाला है.सभी के प्रति मान सम्मान का भाव बनाए रखेंगे.करियर व्यापार में रुटीन अच्छा रहेगा.मित्रगण व वरिष्ठजन सहायक होंगे.परिजनों साथ समर्थन प्राप्त होगा.सबकी खुशी बढ़ाने का प्रयास बनाए रखेंगे.व्यक्तिगत मामलों में धैर्य दिखाएंगे.शनि के अंक 8 के व्यक्ति से कोई भी बात जान पाना कठिन होता है.संकोची और एकांकी स्वभाव के होते हैं.आज इ्रन्हें धूर्तजनों से दूरी बनाए रखना है.अहंकारी सोच से बचाव रखना है.कार्ययोजनाओं में गति बनाए रखें.विनय विवेक से काम लें.पेशेवर मजबूती से पक्ष रखेंगे.नीति नियमों का पालन करेंगे.

मनी मुद्रा- सफलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा.नियमित कार्य व्यापार को उचित दिशा में बढ़ाए रखेंगे.सहजता से आगे बढ़ते रहें.कारोबारी योजनाएं संवारें.सहकर्मियों का विश्वास बना रहेगा.महत्वपूर्ण प्रयास बनाए रखेंगे.जिम्मेदारियों को समय से पूरा करें.प्रबंधकीय गतिविधियों पर ध्यान दें.अनुशासन बढ़ाएं.

पर्सनल लाइफ- अपनों से प्रेम संबंध संवारें.परस्पर सहकार व स्नेह की भावना बनाए रखें.परिवार में सहजता सामंजस्यता रखें.करीबियों की खुशी बढ़ाएं.रिश्तों में सुधार आएगा.अतिथि आगमन की संभावना रहेगी.त्याग तप और समर्पण का भाव रहेगा.सभी से संबंध मधुर रहेंगे.बड़प्पन बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- वाणी व्यवहार में सहजता रहेगी.भावनात्मक संतुलन बनाए रखें.रुटीन बेहतर रहेगा.व्यक्तिगत प्रयास बढ़ाएंगे.स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

फेवरेट नंबर- 1 2 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- गहरा भूरा

एलर्ट्स- रुटीन सुधारें.गतिविधियां संतुलित रखें.व्यर्थ वाद विवाद से बचें.

---- समाप्त ----