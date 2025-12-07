scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 7 December 2025: आगे बढते रहेंगे, मेलजोल बढ़ाने का प्रयास रहेगा

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 7 December 2025: आज इन्हें व्यवस्था पर फोकस बढ़ाना है.सूझबूझ सामंजस्य बनाए रखेंगे.पहल पराक्रम बढ़ाएंगे.आस्था विश्वास बल पाएंगे.समकक्षों का सहयोग होगा.

नंबर 7
7 दिसंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 1 है.अंक 7 के लिए आज का दिन लाभ और प्रभाव को बढ़त पर बनाए रखने में सहयोगी है.अधिकारियों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.कामकाज में सफलता पाएंगे.लेनदेन में तेजी बनाए रखेंगे.नवीन कार्यों में रुचि रखेंगे.सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ेंगे.विविध मामलों में अनुशासन रखेंगे.कामकाज में रुटीन रखेंगे.व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा.केतु के अंक 7 के व्यक्ति साहसी व अनुशासित होते हैं.करीबियों से बेहतर तालमेल रखते हैं.आज इन्हें व्यवस्था पर फोकस बढ़ाना है.सूझबूझ सामंजस्य बनाए रखेंगे.पहल पराक्रम बढ़ाएंगे.आस्था विश्वास बल पाएंगे.समकक्षों का सहयोग होगा.

मनी मुद्रा- महत्वपूर्ण कार्यो व योजनाओ को तेजी से आगे बढ़ाएंगे. लाभकारी कार्य गति पाएंगे.संपर्क व संबंध बेहतर बनाए रहेंगे.तैयारी से आगे बढते रहेंगे.मेलजोल बढ़ाने का प्रयास रहेगा.आर्थिक विषय बेहतर रहेंगे.प्रबंधकीय गतिविधियों पर जोर देंगे.योग्यता प्रदर्शन अच्छा रहेगा.अधिनस्थों से तालमेल रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवा के लोगों से बेहतर तालमेल रहेगा.आपस में सुख बांटंगे.विनम्रता विवेक से संबंध संवारेगे.प्रेम और विश्वास की भावना बढ़ेगी.रिश्तों में हर्ष आनंद रहेगा.अपनों पर ध्यान देंगे.मन के मामले पक्ष में रहेंगे.सुविधाएं बढ़ेंगी.प्रस्तावों में धैर्य दिखाएंगे.मित्र सहयोगी होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा.अतिउत्साह में न आएं.योग व्यायाम ध्यान बढ़ाएं.स्वास्थ्य पर जोर बनाए रखें.खानपान में सुधार लाएं.मनोबल बढ़ेगा.

 फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7 9    
फेवरेट कलर्स- मडकलर
एलर्ट्स- भटकाव में न आएं.पूर्वाग्रह त्यागें.तथ्यात्मक नजरिया बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
