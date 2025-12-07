scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 7 December 2025: आशंकाओं से दूर रहें, बड़प्पन बनाए रखें

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 7 December 2025: आज इन्हें बड़ों की बात को ध्यान से सुनना है.आधुनिक सभ्यता को बल देंगे.जवाबदेही बखूबी निभाएंगे.तर्कशील रहेंगे.चर्चा में धैर्य दिखाएंगे.

नंबर 6
7 दिसंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 1 हैं.आज का दिन अंक 6 के लिए सामान्य फलकारक है.संबंधों में सकारात्मकता के प्रयास बनाए रखें.रिश्तों में सामंजस्यता पर जोर दें.अतिउत्साह नहीं दिखाएं.निजी विषयों में रुचि रहेगी.कामकाज में सजगता रखें.व्यक्तिगत मामले पक्ष में बनेंगे.तैयारी पर जोर बढ़ाएंगे.सौदे समझौतों में स्पष्टता रहेगी.उत्साह मनोबल बनाए रखेंगे.शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति जिम्मेदारी को बनाए रखते है.जप तप और व्रत संकल्प को पूर्ण करने का प्रयास कार्य करते हैं.आज इन्हें बड़ों की बात को ध्यान से सुनना है.आधुनिक सभ्यता को बल देंगे.जवाबदेही बखूबी निभाएंगे.तर्कशील रहेंगे.चर्चा में धैर्य दिखाएंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में सहजता सरलता बनी रहेगी.कामकाज में सहकर्मी सहयोगी होंगे.प्रतिभा प्रदर्शन के बनेंगे.अनुबंधों में धैर्य दिखाएंगे.अधिकारियों से तालमेल रखेंगे.प्रतिस्पर्धा के भाव से बचेंगे.अहंकार में न आएं. आशंकाओं से दूर रहें.बड़प्पन बनाए रखें.व्यवस्था के अनुरूप कार्य करेंगे.

पर्सनल लाइफ- दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा.सभी की भावनाओं को आदर देंगे.वाणी व्यवहार में मिठास रखेंगे.अपनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे.साथीगण सहयोग रखेंगे.प्रियजनों का आगमन संभव है.सुख सौख्य बल पाएगा.रिश्ते सुखद रहेंगे.निजता पर जोर बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- साथी सहयोगी होंगे.व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.रहन सहन में वृद्धि होगी.स्वास्थ्य लाभ होगा.साज संवार बढ़ाएंगे.मनोबल ऊंचा होगा.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 7 8 9
फेवरेट कलर्स- मखाने के समान
एलर्ट्स- अतिउत्साह से बचें.अहंकार में न आएं.सजग रहें.

---- समाप्त ----
