scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 7 December 2025: सफलता मिलेगी, लेनदेन पर फोकस बढ़ाएंगे

Numerology Number 5 Prediction, Aaj ka Mulank 5 7 December 2025: सूझबूझ व साहस से कार्य करते हैं.जल्द  भावुकता में नहीं आते हैं.आज इन्हें नियमों का पालन बनाए रखना है.घरवालों का सहयोग रहेगा.बड़प्पन से काम लेंगे.

Advertisement
X
five horoscope
five horoscope

नंबर 5
7 दिसंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 1 है.अंक 5 के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में सक्रियता बनाए रखने वाला है.करियर कारोबार को संवारने में आगे रहेंगे.मित्रों और करीबियों ेसे मदद मिलेगी.रिश्तों में सहजता रहेगी.विविध कामकाजी गतिविधियां बल पाएंगी.सबको साथ लेकर चलेंगे.अपनों का ख्याल रखेंगे.प्रेम और विश्वास जीतेंगे.परिवार में सुख सौख्य बना रहेगा.बुध के अंक 5 के व्यक्ति शब्दों के जादूगर होते हैं.अच्छे लेखक एवं साहित्यकार होते हैं.सूझबूझ व साहस से कार्य करते हैं.जल्द  भावुकता में नहीं आते हैं.आज इन्हें नियमों का पालन बनाए रखना है.घरवालों का सहयोग रहेगा.बड़प्पन से काम लेंगे.

मनी मुद्रा- साहस और सक्रियता से आगे बढ़ेंगे.पेशेवर मदद बनाए रखेंगे.सलाहकारों की सूझबूझ पर भरोसा बना रहेगा.जिम्मेदारों का सानिध्य बनाए रखेंगे.आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.विविध प्रयासों में गति आएगी.लक्ष्यों को साधेंगे.कामकाज में सफलता मिलेगी.लेनदेन पर फोकस बढ़ाएंगे.अधिकारी सहयोगी होंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में मधुरता बनी रहेगी.रिश्तों में प्रेम स्नेह बढ़ेगा.आपसी विश्वास को बल मिलेगा.प्रेम के मामले मधुर रखेंगे.संबंधों में शुभता बढ़ेगी.साथीगणों का सहयोग समर्थन पाएंगे.सामंजस्य बढ़ेगा.कमतर बातों को अनदेखा करेंगे.सहज संकोच दूर होगा.

सम्बंधित ख़बरें

कार्यशैली संवारेंगे, नियंत्रण बढ़ाएंगे 
इच्छित परिणाम बनेंगे, अनुभवियों का साथ पाएंगे 
सामंजस्यता बनाए रखेंगे, संकोच कम होगा 
पद प्रभाव बनाए रखना है, कार्यव्यवस्था पर ध्यान देंगे 
जीवनशैली संवरेगी, मनोबल ऊंचा होगा 

हेल्थ एंड लिविंग- कामकाज की शैली बेहतर बी रहेगी.सम्मान में वृद्धि होगी.भौतिक सुविधाओं पर ध्यान देंगे.मेहमान आएंगे.मनोबल ऊंचा रखेंगे.आकर्षण अनुभव करेंगे.

फेवरेट नंबर-  1 2 4 5 6 7 8
फेवरेट कलर्स- कीवी फल के समान
एलर्ट्स- ठगी से बचें.भ्रष्टों से दूरी रखे.लेनदेन में स्पष्ट रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement