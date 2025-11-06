Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 6 November 2025: मूलांक 7 वाले वित्तीय मामलों में जोखिम न लें, मित्रगण मददगार होंगे

नंबर 7- 6 नवंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 7 के लिए उत्तम फलकारक है. प्रबंधन के कार्यों में निरंतरता रहेगी. योग्यजनों की सलाह से आगे बढेंगे. सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में अनुकूलता बढ़ाएंगे. विभिन्न मामलों में सकारात्मक स्थिति बनाए रखेंगे. करीबियों का साथ प्राप्त होगा. लक्ष्य पर नजर बनाए रहेंगे. व्यावसायिक विषयों में इच्छित परिणाम बनेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति उत्साही और अनुशासित होते है. मेहनत पर गहरा भरोसा होता है. आज इन्हें निर्णय लेने में सजगता बनाए रखना है. आवश्यक मामलों को साधेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. भावावेश में न आएं. मितभाषी बने रहें.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में उम्दा प्रदर्शन रहेगा. पेशेवर मेहनत बनाए रखेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में तेजी से काम लेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. सजगता बनाए रखेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. लंबित कार्या में सक्रियता आएगी. उद्योग व्यापार में अड़चनें दूर होंगी. बड़ा सोचेंगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- सभी परिजन व करीबी प्रसन्न रहेंगे. घर परिवार का सहयोग मिलेगा. वादा पूरा करेंगे. संबंधियां के साथ आनंद से रहेंगे. भावनात्मक संतुलन रखेंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे. निजी संबंधों में सुख सामंजस्य बनाए रखेंगे. प्रेम में शुभता रहेगी. सकारात्मक व्यवहार से सबका साथ पाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- विश्वसनीयता बनाए रहेंगे. साख सम्मान बढ़ेगा. जीवनस्तर संवार पाएगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल बढ़ाएंगे. पहल से बचेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 6 8 9

फेवरेट कलर- कैट्स आई

एलर्ट्स- गरिमा गोपनीयता रखें. भावावेश में न आएं. सजग रहें.

---- समाप्त ----