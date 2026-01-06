Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 6 January 2026: मूलांक 4 वालों को साख प्रभाव में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

नंबर 4- 6 जनवरी 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 4 के लिए आज का दिन अपेक्षित लाभ अर्जित करने में सहयोगी है. विविध परिणाम सकारात्मक रहेंगे. निजी विषय पक्ष में रहेंगे. लाभ बढ़त पर बनाए रखेंगे. निजी मामलों में सहज आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ताओं में सक्रियता बढ़ाएंगे. पेशेवर संबंध पक्ष में बनेंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. जिम्मेदारों का सहयोग मिलेगा. प्रबंधन के कार्यां में निरंतरता रहेगी. योग्यजनों की सलाह से आगे बढेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति में आसपास की हलचलों व घटनाओं को समझने की सूझबूझ होती हे. अवसर का लाभ उठाना जानते हैं. आज इन्हें सक्रियता बनाए रखना है. संबंधां पर जोर बनाए रखना है.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में हितलाभ संवार पर बना रहेगा. प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. तेजी से आगे आएंगे. जीत का हरसंभव प्रयास रहेगा. लाभ विस्तार संवार पर रहेगा. साझा प्रयास बनेंगे. प्रलोभन में न आएं. मेहनत से जगह बनाएंगे. कला कौशल में वृद्धि होगी. पेशेवर मामलों में प्रभावी रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- घर में सभी प्रसन्न रहेंगे. परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा. वादा पूरा करेंगे. संबंधियां के साथ आनंद से रहेंगे. भावनात्मक संतुलन रखेंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे. निजी संबंधों में सुख सामंजस्य बनाए रखेंगे. प्रेम में शुभता रहेगी. सकारात्मक व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- विनय विवेक बनाए रखेंगे. धैर्य दिखाएंगे. मितभाषी रहेंगे. जल्दबाजी से बचेंगे. व्यवस्था संवारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- रेड ब्राउन

एलर्ट्स- सहजता रखें. सात्विक रहें. बहकावे से बचें.

