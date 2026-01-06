Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 6 January 2026: मूलांक 3 वालों का उद्योग व्यवसाय संवारेंगा, आत्मविश्वास से आगे बढे़गे

नंबर 3- 6 जनवरी 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 3 के लिए आज का दिन सकारात्मक पक्ष को बढ़ाने वाला है. आस्था विश्वास बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में उत्साह दिखाएंगे. पेशेवरों में विश्वास बना रहेगा. बड़ों का साथ बना रहेगा. कार्यगति बढ़त पर रहेगी. सफलता प्रतिशत संवरेगा. भेंटवार्ता में असरदार रहेंंगे. मित्रों से जुड़ाव रखेंगे. भावनात्मकता बनी रहेगी. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति को परिवार सबसे प्रिय होता है. बच्चों के लिए हरसंभव प्रयास बनाए रखते हैं. आज इन्हें व्यक्तिगत संबंधों को लाभ मिलेगा. वाणिज्यिक प्रयासों को बढ़ाएंगे. सक्रियता और सामंजस्य बनाए रखेंगे. यात्रा की संभावना बनी रह़ेगी. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

मनी मुद्रा- लाभ के अवसर बढ़ेंगे. कार्यविस्तार के मौके बने रहेंगे. करियर कारोबार में सफलता की राह संवरेगी. पेशेवर फोकस बढ़ाएंगे. वरिष्ठों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. मित्रवर्ग सहयोगी होगा. बजट बनाकर खर्च करेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. प्रभावशाली बने रहेंगे. सूझबूझ और सामर्थ्य बढ़ेगी. तेजी बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंध मजबूत होगा. अपनों के प्रति झुकाव रहेगा. करीबी सहयोगी रहेंगे. जरूरी बात प्रभाव से रखेंगे. व्यक्तिगत मामलों में मिठास बनी रहेगी. सभी से तालमेल बना रहेगा. रिश्ते अनुकूल रहेंगे. उचित अवसरों का लाभ उठाएंगे. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. सेहत के मामलों में निसंकोच होंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. रहन सहन प्रभावी रहेगा. बड़प्पन दिखाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8 9

फेवरेट कलर- गुड़ समान

एलर्ट्स- फोकस रखें. योजनानुसार कार्य करें. प्रबंधन संवारें.

