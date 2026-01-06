Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 6 January 2026: मूलांक 1 वाले करीबियों का साथ पाएंगे, आवश्यक मामले साधें

नंबर 1- 6 जनवरी 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 1 के लिए आज का दिन सामान्य असरकारी है. अनुशासन और अनुपालन से आगे बढ़ें. करियर व्यापार में निरंतरता अनुकूलता बढ़ाने की कोशिश होगी. विभिन्न मामलों में धैर्य से काम लें. धर्म और आस्था पर जोर देंगे. घर परिवार में करीबियों का साथ रहेगा. लक्ष्य बनाए रहेंगे. व्यावसायिक विषयों में जल्दबाजी न दिखाएं. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति उत्साही और जवाबदेही बनाए रखने वाले होते है. स्पष्टता व सूझबूझ पर बल बनाए रखते हैं. इन्हें आज निर्णय लेने में सजगता बढ़ाकर रखना है. आवश्यक मामले साधें. समकक्ष सहयोगी होंगे. भावावेश में न आएं. मितभाषी बने रहें.

मनी मुद्रा- करियर सहज बना रहेगा. व्यापार में मध्यम प्रदर्शन करेंगे. पेशेवर मेहनत से उचित परिणाम पाने के लिए प्रयास बनाए रखेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में सावधानी बनाए रखेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. लंबित कार्यों में उतावली न दिखाएं. उद्योग व्यापार में अड़चनें आ सकती हैं. बड़ा सोचें. विनय विवेक बनाए रखें.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों सजग रहें. भावनात्मकता पर अंकुश रखें. रिश्तों में स्पष्टता रहेगी. प्रियजनों का साथ पाएंगे. अपनों की खामियां को अनदेखा करेंगे. नेह विश्वास बढ़ाएंगे. नए लोगों से मेल मुलाकात में सतर्कता रखेंगे. सरप्राइज मिल सकता है. प्रिय की सुनें.

हेल्थ एेंड लिविंग- परस्पर विश्वसनीयता बनाए रहें. साख सम्मान बढ़ाएं. जीवनस्तर साधारण रहेगा. स्वास्थ्य संवार पर ध्यान दें. मनोबल बढ़ाएं.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- ऐप्पल रेड

एलर्ट्स- भावावेश में न आएं. क्रोध व बैर से बचें. सजग रहें.

