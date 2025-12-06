Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 6 December 2025: जीवनशैली संवरेगी, मनोबल ऊंचा होगा

नंबर 9
6 दिसंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है.अंक 9 के लिए आज का दिन सभी मामलों में सकारात्मकता बनाए रखने वाला है.करियर कारोबार में उछाल के संकेत बने रहेंगे.अपनों से सुख साझा करेंगे.शक्ति प्रदर्शन में आगे रहेंगे.अनुभवियों से बनाकर चलें.मित्रवर्ग मददगार रहेगा.संपर्क संवाद संवारेंगे.खानपान पर जोर रहेगा.नवीन प्रयासों में तेजी दिखाएंगे.तर्कशीलता बनाए रखेंगे.मंगल के अंक 9 के व्यक्ति संघर्ष में आगे रहते हैं.योद्धा व जुझारू होते हैं.साहसिक गतिविधियों पर फोकस बना रखते हें.आज इन्हें तेजी रखना है.लेनदेन में सावधानी बनाए रखेंगे.वाणी व्यवहार मधुर रहेगी.सुविधाओं में वृ्द्धि होगी.
मनी मुद्रा- महत्वपूर्ण मामलों में तेजी से काम लेंगे.बड़ों से सलाह सहयोग बनाए रखेंगे.व्यवस्था को सम्मान देंगे.आत्मविश्वास से कार्य करेंगे.मेहनत और लगन से परिणाम पाएंगे.सबका साथ विश्वास बना रहेगा.कार्य व्यापार में सफलता बनी रहेगी.नवीन अवसर मिलेंगे.पद प्रतिष्ठा पर जोर रखेंगे.लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा.
पर्सनल लाइफ- करीबियों से बनाकर चलेंगे.अपनों का आदर सम्मान बनाए रखेंगे.संबंधों को साधेंगे.रिश्ते निभाने का प्रयास रहेगा.मन की बात कह पाएंगे.संतान से शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है.प्रियजनों की सुनेंगे.निजता पर जोर देंगे।ं परिजन सहयोगी होंगे.मित्रों का समर्थन रहेगा.
हेल्थ एंड लिविंग- उचित अवसर बने रहेंगे.जल्दबाजी में नहीं आएं.दृष्टिकोण बड़ा रखें.आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.जीवनशैली संवरेगी.मनोबल ऊंचा होगा.
फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9
फेवरेट कलर्स- गेंहुंआ
एलर्ट्स- नियम रखें.बड़प्पन बढ़ाएं.अविश्वास से बचें.