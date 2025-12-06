Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 6 December 2025: हड़बड़ी से बचेंगे, करीबियों से तालमेल बढ़ेगा

नंबर 5

6 दिसंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है.अंक 5 के लिए आज का दिन सुखप्रद है.व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर रहेगा.संबंधों में स्पष्टता बनाए रखेंगे.वरिष्ठों से बनाकर चलेंगे.आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.व्यक्तिगत मामलों में सहजता बढ़ाएंगे.पेशेवर कार्योंं मे ंनिरंतरता रहेगी.सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे.भव्य आयोजन की रूपरेखा बनेगी.आनंद के अवसर बढ़ेंगे.सहकर्मियों की सुनेंगे.रहन सहन आकर्षक रहेगा.बुध के अंक 5 के व्यक्ति भेंट में सहज होते हैं.नजरिया पॉजीटिव बनाए रखते हैं.व्यवस्था के सहयोगी होते हैं.नियमों का लाभ उठाते हैं.आज इन्हें सहजता बनाए रखना है.सुविधाओं पर ध्यान देंगे.चहुंओर अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर मामलों में सहज प्रदर्शन बनाए रहेंगे.वरिष्ठों का समर्थन रहेगा.साहस पराक्रम बनाए रखेंगे.कामकाज में अपेक्षित परिणाम बनेंगे.व्यक्तिगत प्रयासों पर जोर देंगे.व्यापार सामान्य रहेगा.जिम्मेदारी बखूबी उठाएंगे.सहयोगियों का भरोसा जीतेंगे.वरिष्ठों से भेंट होगी.उत्साह से कार्य साधेंगे.लाभ सामान्य रहेगा.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों से मन की बात कह पाएंगे.भावनात्मक मामलों में उत्साहित रहेंगे.सभी के प्रति स्नेह रखेंगे.परिवार में शुभता का संचार रहेगा.रिश्ते संवार पर रहेंगे.सबका आदर सम्मान रखेंगे.संपर्क संवाद बेहतर होंगे.हड़बड़ी से बचेंगे.करीबियों से तालमेल बढ़ेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान आकर्षक रहेगा.साज संवार बनाए रखेंगे.सक्रियता से आगे बढ़ेंगे.सेहत अच्छी रहेगी.स्वयं पर ध्यान देंगे.उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- मोरपंख के समान

एलर्ट्स- संकीर्णता त्यागें.व्यवहारिक बनें.समकक्षों का साथ बनाए रखें.



