Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 4 October 2025: लक्ष्यों को पूरा करेंगे, आकस्मिक घटनाक्रम पर अंकुश रखेंगे

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 4 अक्टूबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 4 के लिए उच्च परिणाम बनाए रखेगा. महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे. सभी प्रसन्न व प्रभावित बने रहेंगे. अधिकारों का संरक्षण करेंगे. लाभ का प्रतिशत औसत से बेहतर रहेगा. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. साथीगण सहयोगी रहेंगे. स्मार्टनेस बनाए रहेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति की कार्यशैली सामान्य व्यक्ति की समझ से बाहर होती है. इनके कार्य परिणाम चौंकाने वाले होते हैं. आज इन्हें तेजगति बनाए रखना है. चहुंओर सफलता की संभावनाएं हैं. परिजनों से सुख साझा करेंगे. तेज गति से आगे बढ़ेंगे. सक्रियता और साहस से काम लेंगे. करियर व्यापार संवारेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाजी मामलों में उछाल आएगा. पेशेवर अफवाह व बहकावे से बचेंगे. संसाधनों पर फोकस बनाए रखेंगे. साथियों पर भरोसा बढ़ाएंगे. सफेदपोश ठगों से सावधानी बरतेंगे. लाभ औसत से अच्छा बना रहेगा. विविध गतिविधियों में सतर्कता रखेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. आकस्मिक घटनाक्रम पर अंकुश रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. रिश्तों में मेलजोल बनाए रखेंगे. प्रियजनों से तालमेल रहेगा. संबंध मजबूत होंगे. चर्चा में सरलता रखेंगे. मित्रों से संवाद बढ़ाएंगे. रिश्तों में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. निजी विषयों में रुचि बनाए रखेंगे. मन के मामलों में विश्वास से काम लेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- कार्यक्षेत्र में विविध प्रयास बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत विषयों में गति रहेगी. सुख सौख्य रखेंगे. सेहत सामान्य रहेगी. उत्साह रहेगा. कामकाज में सतर्क रहेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- ग्रे कलर

एलर्ट्स- बड़प्पन बढ़ाएं. शारीरिक सक्रियता रखें. विवाद टालें.

---- समाप्त ----