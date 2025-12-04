Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 4 December 2025: मूलांक 8 वाले सेवाक्षेत्र में सफल होंगे, भेंट संवाद की कोशिश बनी रहेगी

नंबर 8- 4 दिसंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 8 के लिए सामान्य है. करियर कारोबार में निरंतरता बनाए रखेंगे. विनय विवेक से काम लेंगे. ठगों व धूर्चों से सावधानी बरतेंगे. अन्य के प्रति आदरभाव बनाए रखें. करीबियों का विश्वास जीतें. लाभ और प्रभाव पूर्ववत् बनाए रखेंगे. सहज सक्रियता से काम लेंगे. साझा प्रयास साधारण रहेंगे. कामकाजी मामले पक्ष में रहेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति में संघर्ष की क्षमता अच्छी होते हैं. अन्य के प्रति बड़प्पन बनाए रखते हैं. सहयोग को तत्पर रहते हैं. आज इन्हें उत्साह बढ़ाना है. कामकाज में संतुलन रखना है. पद प्रतिष्ठा पर जोर रखेंगे. अवसर का लाभ उठाएं. बड़बोली से बचें.

मनी मुद्रा- लाभ प्रतिशत मध्यम रहेगा. कामकाज पूर्ववत् रहेगा. करियर कारोबार में संपर्क संवाद बेहतर रखेंगे. सूझबूझ से आगे ब़ढ़ेंगे. आर्थिक योजनाओं में गति रखेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में धैर्य धर्म से आगे बढ़ेंगे. लोगों की बातों में नहीं आएंगे. निरंतरता बनाए रखेंगे. पहल से बचेंगे. कामकाज में प्रभावशील रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में उत्साह से काम लें. प्रेम और विश्वास का सम्मान रखें. करीबी सहयोगी रहेंगे. परिजनों के संग मनोरंजन पर जाएंगे. जरूरी सूचना मिलेगी. श्रेष्ठ जनों का आतिथ्य व सत्कार बनाए रखें. मन की बात कहने में संकोच रहेगा. समता सामंजस्यता रखेंगे. गोपनीयता बढ़ेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवस्था संवारे. नीति नियम पर भरोसा रखेंगे. समन्वय संतुलन बढाएंगे. आज्ञा अनुपालन रखेंगे. वार्ता प्रयास पक्ष में बनेंगे. सभी का साथ रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- पीतांबरी

एलर्ट्स- झूठ न बोलें. प्रलोभन से बचें. परिश्रम बनाए रखें. फोकस बढ़ाएं.

