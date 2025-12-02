scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 2 December 2025: वाणी व्यवहार में मधुरता रखें, निजी मामलों में धैर्य बढ़ाएं

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 2 December 2025: संपर्क संवाद बेहतर रहेगा. रिश्ते संवार पर रहेंगे. भेंटवार्ता पक्ष में बनी रहेगी. सुखद पल निर्मित होंगे. प्रियजनों संग स्मरणीय पल साझा करेंगे. करीबियां का सहयोग मिलेगा. मित्र भरोसेमंद रहेंगे. उत्साह से बात रखें.

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 2 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. अंक 9 के लिए आज का दिन सामान्य प्रभाव बनाए रखेगा. लाभ प्रतिशत औसत रहेगा. पेशेवर मामलों में निरंतरता बनाए रखेंगे. अनुशासन और अनुपालन से आगे बढ़ेंगे. ठगों व धूर्ता से सतर्क रहें. सभी से बनाकर चलेंगे. परिवार में सामंजस्य रहेगा. मित्रों का साथ समर्थन पाएंगे. विविध मामलां में रुटीन रहेगा. कामकाज में मिश्रित स्थिति रहेगी. सुख सौख्य बल पाएगा. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति योद्धा होते हैं. तेजी से कार्य करने वाले निडर स्वभाव के होते है. सच्चे सहयोगी व समर्थक होते हैं. आज इन्हें लोगां को जोड़े रखना है. कामकाज में सहज प्रयास बढ़ाना है. लक्ष्य साधने में उतावली न दिखाएं.

मनी मुद्रा- कामकाजी प्रयास सामान्य बने रहेंगे. लक्ष्य पूरे करने में सहजता रखें. आधुनिक विषयों में धैर्य दिखाएं. महत्वपूर्ण मामलों में हस्तक्षेप बना रहेगा. कार्य प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. बड़ों से तालमेल बढ़ाएंगे. पेशेवर गतिविधियों में वृद्धि होगी. प्रयासों को बल मिलेगा. लाभ बेहतर रहेंगे. रुटीन उपलब्धियां पाएंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में सहयोग बनाए रहेंगे. संपर्क संवाद बेहतर रहेगा. रिश्ते संवार पर रहेंगे. भेंटवार्ता पक्ष में बनी रहेगी. सुखद पल निर्मित होंगे. प्रियजनों संग स्मरणीय पल साझा करेंगे. करीबियां का सहयोग मिलेगा. मित्र भरोसेमंद रहेंगे. उत्साह से बात रखें.

हेल्थ एंड लिविंग- वाणी व्यवहार में मधुरता रखें. निजी मामलों में धैर्य बढ़ाएं. जिम्मेदारी बखूबी निभाएं. खानपान साधारण बना रहेगा. स्वास्थ्य संवरेगा. जांच नियमित रखें.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 8 9

फेवरेट कलर्स- गहरा लाल

एलर्ट्स- क्षमाशीलता बनाए रखें. जिद व अहंकार से बचें. बहकावे से दूर रहें.

---- समाप्त ----
