Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 2 December 2025: बजट बनाकर खर्च करेंगे, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 2 December 2025: वाणिज्यिक कार्यों को संवारेंगे. लाभ एवं कार्यविस्तार के मौके बनेंगे. वरिष्ठों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. मित्र सहयोगी होंगे. बजट बनाकर खर्च करेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. लक्ष्य पर ध्यान देंगे.

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 2 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. अंक 7 के लिए आज का दिन हितलाभ को बेहतर बनाए रखने वाला है. करीबियों का सहयोग पाएंगे. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. सहजता व सक्रियता बनाए रखेंगे. वरिष्ठजन प्रसन्न रहेंगे. पेशेवर परिणामों से उत्साहित रहेंगे. लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. पेशेवरों में विश्वास बढ़ेगा. बड़ों का साथ रहेगा. भेंटवार्ता में असरदार रहेंंगे. मित्रों से जुड़ाव रखेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति आसपास के प्रति अतिसंवेदनशीलता रखते है. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार बनाए रखते हैं. नियमों के जानकार होते हैं. आज इन्हें सहयोग समर्थन मिलता रहेगा. विभिन्न विषय पक्ष में बने रहेंगे. सक्रियता व सामंजस्य बल पाएगा.

मनी मुद्रा- कामकाजी अवसरों को भुनाएंगे. पेशेवर यात्रा की संभावना बढ़ी रह़ेगी. व्यापारिक मामले पक्ष में बनेंगे. पेशेवर फोकस बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक कार्यों को संवारेंगे. लाभ एवं कार्यविस्तार के मौके बनेंगे. वरिष्ठों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. मित्र सहयोगी होंगे. बजट बनाकर खर्च करेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. लक्ष्य पर ध्यान देंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में संवार बनी रहेगी. परिवार में बेहतर स्थिति रहेगी. रिश्तों में तालमेल रहेगा. व्यवहार में सहज रहेंगे. व्यक्तिगत मामलों में सफल होंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति झुकाव रहेगा. करीबी सहयोगी होंगे. अपनी बात प्रभावित ढंग से रखेंगे. आपसी विश्वास बढ़ेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- संवेदनशील रहेंगे. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. सेहत में सुधार रहेगा. रहन सहन प्रभावी होगा. बड़प्पन दिखाएंगे. मनोबल ऊंचा होगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7 9

फेवरेट कलर- मूनलाइट

एलर्ट्स- लक्ष्य रखें. योजनानुसार कार्य करें. प्रबंधन संवारें.

