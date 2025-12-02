Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 2 December 2025: लाभ का प्रतिशत उछाल पर रहेगा, व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 2 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. अंक 6 के लिए आज का दिन शुभ है. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. करियर कारोबार में तीव्रता से आगे बढे़ंगे. सीख सलाह पर जोर बनाए रखेंगे. आस्था-विश्वास को बढ़ाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. निजी मामलों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. करीबियों की मदद से लक्ष्य साधेंगे. मित्रगण सहयोग बनाए रहेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति सुंदर सहयोगी और सकारात्मक सोच से आगे बढ़ने वाले होते हैं. प्रतिभावान और कला कौशल के धनी होते हैं. उच्च प्रदर्शन से प्रभावित करते हैं. आज इन्हें सहजता से कार्य करना है. कमतर बातों को अनदेखा करें. आवश्यक कार्य समय पर पूरे करेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर मामलों में उत्साह बना रहेगा. पेशेवर तेजी बनाए रखेंगे. लाभ का प्रतिशत उछाल पर रहेगा. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. कामकाज अपेक्षित रहेगा. अनुभवियों का साथ पाएंगे. समकक्षों से तालमेल रखेंगे. प्रबंधन व संतुलन बढ़ाएंगे. प्रयासों में समता व सामंजस्यता बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- परिजनों का भरोसा बना रहेगा. सबका साथ व सहयोग पाएंगे. भावनात्मक के मामलों में सहज रहेंगे. उचित अवसर का इंतजार करेंगे. संबंधों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. घरेलु विषयों में रुचि रहेगी. उत्सव आयोजन में शामिल होंगे. प्रेम में सहजता बनी रहेगी. रिश्तों में फोकस बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- विनम्रता से आगे बढ़ेंगे. संकोच बना रहेगा. व्यवस्था में सुधार लाएंगे. निजी प्रयास संवारेंगे. अति उत्साह से बचें. मनोबल रखेंगे. कार्यशैली प्रभावी रहेगी.

फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- शहद समान

एलर्ट्स- व्यक्त्तिव पर ध्यान दें. सक्रियता बढ़ाएं. तैयारी पर ध्यान दें.

