Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 2 December 2025: कार्यस्थल पर वरिष्ठ सहयोगी होंगे, जानें आज क्या है आपका लकी नंबर

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 2 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. अंक 5 के लिए आज का दिन भाग्यवृद्धि में मददगार है. घर परिवार में अनुकूलन बढ़ाएंगे. विभिन्न मामलों में कार्यगति बढ़ाएंगे. उमंग उत्साह से काम लेंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि दिखाएंगे. चर्चा संवाद में स्पष्टता रहेगी. व्यवस्था में मजबूती का प्रयास रखेंगे. मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा. बुध के अंक 5 के व्यक्ति तार्किक व्यवहार बनाए रखते हैं. पेशेवर दोस्तों की संख्या अच्छी होती है. व्यवस्था को बेहतर समझते हैं. आज इन्हें आलस्य से बचना है. लोभ प्रलोभन में न आएं. विविध कार्यों को गति देंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में प्रभाव बनाए रखेंगे. लापरवाही नहीं दिखाएंगे. सहजता व सजगता रखेंगे.

मनी मुद्रा- लाभ एवं कार्यविस्तार पर जोर बना रहेगा. पद प्रभाव संवार पाएंगे. साझा प्रयास सकारात्मक रहेंगे. पेशेवर संबंध पक्ष में बनेंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. आगे आने का प्रयास रहेगा. मेहनत से जगह बनाएंगे. कला कौशल में वृद्धि होगी. कारोबार में बेहतर रहेंगे. सफलता बढ़त पर रहेगी. साहस से कामकाज आगे बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- अपनों से मधुर व्यवहार बनाए रखेंगे. सहकार के भाव सबका मन जीतेंगे. परिजन प्रसन्न होंगे. करीबियों का सहयोग मिलेगा. वचन पूरा करेंगे. संबंधियां के साथ आनंद से रहेंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. प्रेम में शुभता रहेगी. भावनात्मक संतुलन रखेंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे. भेंटवार्ता मे सफल होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान में प्रभावी रहेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. धैर्य दिखाएंगे. जल्दबाजी से बचेंगे. व्यवस्था संवारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 8 9

फेवरेट कलर- खाकी

एलर्ट्स- जोखिम न लें. अनैतिक कार्यों से दूर रहें. रुटीन सुधारें.

---- समाप्त ----