Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 2 December 2025: नए लोगों से दूरी रखें, मन के संबंधो में सफलता पाएंगे

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 2 December 2025: अपनों की कमियां को अनदेखा करें. नए लोगों से दूरी रखें. मन के संबंधो में सफलता पाएंगे. रिश्तों में सजग रहेंगे. भावनात्मकता पर अंकुश रखें. सरप्राइज संभव है.

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 2 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. अंक 4 के लिए आज का दिन शुभ है. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. आस्था और विश्वास से आगे बढ़ें. घर में आनंद के क्षण निर्मित होंगे. प्रबंधकीय कार्यों में गति आएगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. सूझबूझ और अनुभव का लाभ उठाएंगे. करियर व्यापार में सकारात्मकता बनाए रखेंगे. सभी क्षेत्रों में सहज प्रयास बढ़ाएंगे. करीबियों का साथ बना रहेगा. महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर फोकस रहेगा. राहु के अंक 4 के व्यक्ति वक्त और हालात के अनुरूप कार्य व्यवहार बनाए रखते हैं. साहसी होते है. इन्हें आज स्पष्टता और सूझबूझ बनाए रखना है. कार्यों में सहजता रखें. बड़प्पन से काम लें. मितभाषी बने रहें.

मनी मुद्रा- व्यावसायिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. विविध विषयों में उत्साह दिखाएंगे. कार्यक्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन रहेगा. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. कामकाज में तेजी रखेंगे. करियर कारोबार से संबंधी मामले संवरेंगे. पेशेवर लाभ के अवसर भुनाएंगे. लंबित कार्या में सूझबूझ दिखाएं. बहस विवाद से बचें.

पर्सनल लाइफ- निजी मामलों में उत्साह दिखाएंगे. प्रेम स्नेह के विषय बेहतर बनाए रखेंगे. प्रियजनों का साथ पाएंगे. अपनों की कमियां को अनदेखा करें. नए लोगों से दूरी रखें. मन के संबंधो में सफलता पाएंगे. रिश्तों में सजग रहेंगे. भावनात्मकता पर अंकुश रखें. सरप्राइज संभव है.

हेल्थ एंड लिविंग- जीवनशैली आकर्षक रहेगी. समकक्ष सहयोग रखेंगे. आवेश में न आएं. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. खानपान भव्य बना रहेगा.

फेवरेट नंबर-  1 2 4 5 6 7 8  

फेवरेट कलर- गोमेद समान

अलर्ट्स- विश्वास बढ़ाए रखें. गरिमापूर्ण व्यवहार बढ़ाएं. बैरभाव त्यागें.

---- समाप्त ----
