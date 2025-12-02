Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 2 December 2025: विभिन्न क्षेत्रों से लाभ बढ़ाएंगे, साथियों पर भरोसा रखेंगे

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

और पढ़ें

नंबर 2- 2 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 2 के लिए श्रेष्ठतर स्थिति का परिचायक है. वाणिज्यिक विषयों में रुचि होगी. नवाचार बढ़ा रहेगा. पेशेवर संबंधों को बल मिलेगा. परिजनों से भेंट होगी. घर परिवार में सामंजस्यता रखेंगे. संपर्क संवाद संवारेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. अनुपालन अनुशासन और बड़प्पन की सोच बनाए रखेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति उत्साही होते हैं. हर विषय पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं. आज इन्हें सक्रियता से काम लेना है. पेशेवर प्रयासों में गति बनाए रखेंगे. कामकाज अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. बड़ों की सलाह से आगे बढ़ेंगे. नियमों को बनाए रखेंगे. बड़ी सोच रखेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में सुधार संवार बनाए रहेंगे. पेशेवरों से तालमेल बनाकर चलेंगे. चहुंओर उम्दा प्रदर्शन रहेगा. कामकाज का स्तर बढ़त पर बना रहेगा. पेशेवर प्रयास पक्ष में रहेंगे. विभिन्न क्षेत्रों से लाभ बढ़ाएंगे. साथियों पर भरोसा रखेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. उच्चवर्ग प्रसन्न रहेगा. समकक्षों का साथ पाएंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- अपनी बात को सहजता से कहेंगे. परिवार में धैर्य से आगे बढ़ेंगे. सहज पलों साझा करेंगे. स्वजनों से भेंट होगी. मन की बात कहने में संकोच रहेगा. उत्सव आयोज के अवसर बनेंगे. रिश्तों में अनुकूलन रहेगा. महत्वपूर्ण विषयों में उतावली न दिखाएं.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान पूर्ववत् रहेगा. सजगता सामंजस्यता रखेंगे. उत्साह मनोबल से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य औसत से अच्छा रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 7 8 9

फेवरेट कलर- चेरी रेड

एलर्ट्स- भ्रम वबहकावे में न आएं. उतावली से बचें. अतिउत्साह मे न आएं.

---- समाप्त ----