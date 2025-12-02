Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 2 December 2025: धैर्य धर्म से काम लेंगे, साहस पराक्रम बनाए रखेंगे

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 2 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. अंक 1 के लिए आज का दिन सकारात्मक स्थिति को बनाए रखेगा. औरों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. व्यक्तिगत मामलों में सहजता बनाए रहेंगे. वार्ताओं में सजग रहेंगे. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. पद प्रभाव बढ़ा रहेगा. समकक्ष सहायक होंगे. पेशेवर परिणामों से उत्साहित रहेंगे. बड़ों का सहयोग बना रहेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति हर बात को जल्दी समझ लेने की क्षमता रखते हैं. ऐसे में लोग इन्हें किसी की न सुनने वाला समझ लेते है. जिम्मेदारी लेने में आगे होते हैं. आज इन्हें व्यवहार में मिठास रखना है. समकक्षों का सहयोग पाएंगे. धैर्य धर्म से काम लेंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यवस्था पर जोर देंगे. सभी मालो में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. कामकाजी नियमों को बनाए रखेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. योजनाएं गति लेंगी. विभिन्न मोर्चों पर सक्रिय रहेंगे. अनुकूल वातावरण बना रहेगा. सभी वर्ग के लोग मददगार होंगे. भ्रम भटकाव से बचेंगे. चर्चा में स्पष्टता बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- अपनों की बात को अनदेखा न करें. रिश्तों को महत्व दें. मन के मामलों में विनम्रता बढ़ाएं. व्यवहार में सरलता बनाए रखें. संबंधों में रुटीन स्थिति बनी रहेगी. भेंटवार्ता में पहल करने का भाव रहेगा. सभी से बनाकर चलेंगे. परिवार में सामंजस्य रहेगा. मित्रों का साथ पाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- प्रयासों में संतुलन रखेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. परिणाम पक्ष में बनेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7 9

फेवरेट कलर- ब्राइट रेड

एलर्ट्स-योग प्राणायाम बनाए रखें. लापरवाही न दिखाएं. दिखावे से बचें.

