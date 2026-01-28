scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Tula Tarot Rashifal 28 January 2026: तुला राशि वालों के जीवन में आ सकती है उथल-पुथल, सेहत का रखें ख्याल

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 28 January 2026: जल्द ही कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसा घटित हो सकता है. जो अप्रत्याशित होगा. पूर्व की यादों और अनुभवों से सीखकर सजग और सतर्क रहेंगे. भीतर की कड़वाहट के बाद भी नए जीवन को प्रभावित न होने दें.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला (Libra):-
Cards:- Eight of Cups 

पुरानी यादों को लेकर चिंतित न हो. अतीत सामने नहीं आता है. उससे सबक सीखकर आगे बढ़े. बीती बातों को पकड़कर न बैठे. जो बीत गया उससे बाहर आकर आगे की सोचें.  हमेशा हर बात पर सवाल करने की आदत दूसरों को परेशान कर सकती है. ये समझने का प्रयास करें. इससे लोग धीरे धीरे आपसे दूर हो सकते है. कठिन परिस्थितियों से मुंह छिपाकर न भागे. जो भी परिस्थिति सामने हो, उसका सामना पूरी हिम्मत से करें. पूर्व में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो सकती है. जिनके कारण वर्तमान स्थान से मोह भंग हो चुका है. इस समय किसी नए स्थान पर जाकर नए जीवन की शुरुआत करने की तैयारी कर सकते है. जल्द ही कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसा घटित हो सकता है. जो अप्रत्याशित होगा. पूर्व की यादों और अनुभवों से सीखकर सजग और सतर्क रहेंगे. भीतर की कड़वाहट के बाद भी नए जीवन को प्रभावित न होने दें. हो सकता है कि कुछ रिश्तों में पहले जैसा अपनापन अब महसूस न हो रहा हो. फिर भी स्वयं को किसी रिश्ते के खराब होने के लिए दोषी न समझे. बाद में कुछ बदलाव ऐसे आ सकते है. जो जीवन में काफी उथल पुथल मचा सकते है. इन बदलावों को नियंत्रित करने की सफल कोशिश करें. 

Advertisement

स्वास्थ्य : गर्दन में दर्द के चलते चिकित्सक से परामर्श ले सकते है. किसी बड़ी चोट को लेकर शल्य चिकित्सा की संभावना बन सकती है. 

सम्बंधित ख़बरें

कन्या राशि वाले धन को लेकर ना दिखाएं लापरवाही, निवेश से भी रहें सावधान
सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति में आ सकता है अचानक सुधार, मित्रों के साथ जानकारियां करेंगे साझा
कर्क राशि वाले नौकरी में पाएंगे वेतन वृद्धि, आर्थिक स्थिति में होगा सुधार
मिथुन राशि वाले महसूस कर सकते हैं नकारात्मकता, विचारों में लाएं बदलाव
वृषभ राशि वाले नौकरी से पाएंगे तरक्की, मानसिक तनाव रहेगा दूर

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में सुधार आता दिखाई देगा. कुछ लोगों को उधार दिया पैसा वापस मिलेगा. 

रिश्ते: पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में सुधार की जरूरत महसूस कर सकते हैं. इस समय आपसी बातचीत ही सही तरीका है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement