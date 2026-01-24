Tula Tarot Rashifal 24 January 2026: सावधान रहे, खर्चो पर नियंत्रण करेंगे

तुला (Libra):-

Cards:- Death

किसी मित्र के साथ विवाद काफी बढ़ सकता है.अचानक से प्राप्त हुआ कोई दु:खद समाचार हतप्रभ कर सकता हैं.धैर्य और संयम के साथ इस परिस्थिति में हिम्मत बनाए रखना हैं.पूर्व से चली आ रही कुछ कठिन परिस्थितियों अब निजात मिलती नजर आ रही हैं.ऐसे लोग जिन्हें आपके कार्यों या सोच से हमेशा ईर्ष्या रही है.उनसे दूरी बना सकते है.प्रेम संबंध में भी दूरी आ सकती हैं.जो कुछ भी आपके लिए बेहतर नही है.वो धीरे धीरे जीवन से दूर होते नजर आएंगे.यदि कोई रिश्ता मृत हो चुका था.तो इस समय उसको पुनः जीवन देने के प्रयास बेहतर हो सकते हैं.

और पढ़ें

जीवन में जल्द ही एक अच्छा बदलाव आने वाला है.आने वाला यह बदलाव सुखद और फायदेमंद साबित होगा.कार्य क्षेत्र में भी नए अवसर आते दिख रहे है.यह अवसर आपको उन्नति की राह पर लेकर जाएंगे.जल्द ही कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता को प्राप्त करेंगे.हो सकता हैं,कि आने वाले बदलाव से पूर्व किसी अप्रिय स्थिति से गुजरना पड़ सकता है.इस स्थिति में खुद को मजबूत बनाएं.

स्वास्थ्य : किसी बड़े बुजुर्ग की तबीयत को लेकर काफी चिंतित हो सकते हैं.दुर्घटना में चोट लग सकती है.सावधान रहे.

आर्थिक स्थिति: पूर्व में हुए आर्थिक नुकसान से खुद को उभरने की कोशिश कर सकते हैं.खर्चो पर नियंत्रण करेंगे. किसी जगह रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता हैं.

रिश्ते : अपनों ने हमेशा दुख और तकलीफ दी है. नए रिश्ते बनाने में डर महसूस करते हैं.मित्रों के साथ अच्छा वक्त व्यतीत कर सकते हैं.

---- समाप्त ----