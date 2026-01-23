scorecardresearch
 
Tula Tarot Rashifal 23 January 2026: तुला वालों के कार्यों में रुकावटें होंगी समाप्त, खर्चो पर रखें नियंत्रण

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 23 January 2026: धार्मिक कार्यों में योगदान देंगे. परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने की योजना पर कार्य कर रहे हैं. इस समय थोड़ा सावधान रहना भी आवश्यक है.

तुला (Libra):-
Cards:-Wheel ऑफ Fortune 

कुछ समय से परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं.  ऐसा महसूस होगा जैसे स्थितियां आपके अनुकूल होती जा रही हैं.  कार्यों में तेजी आने लगी है.  रुके हुए कार्य भी गति पकड़ना शुरू कर सकते हैं.  कार्य क्षेत्र में जिस परेशानी के कारण किसी से विवाद हो गया था.  उससे भी समझौता करेंगे.  सामने वाले से अपने व्यवहार के लिए माफी मांग सकते हैं.  संतान की उपलब्धि पर उत्साहित होंगे.  यदि धन को लेकर कोई परेशानी बनी हुई थी. तो वहां भी सुधार होता हुआ नजर आएगा.  ऐसा महसूस कर सकते हैं. कि जैसे भाग्योदय हो रहा है.  ईश्वर के प्रति आस्था और भक्ति पहले से अधिक बढ़ सकती है.  धार्मिक कार्यों में योगदान देंगे. परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने की योजना पर कार्य कर रहे हैं. इस समय थोड़ा सावधान रहना भी आवश्यक है. सकारात्मकता के साथ कई बार नकारात्मक  लोग भी जिंदगी में शामिल हो जाते हैं. आसपास के वातावरण से सजग रहे. किसी भी अजनबी के साथ जरूर से ज्यादा मेलजोल ना करें. पारिवारिक जीवन की निजी बातों को लोगों के साथ साझा ना करें.  दूसरों को अपने ऊपर निर्भर ना बनाएं. किसी की मदद का वादा करके मुकरे नहीं. सामने वाला आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं इस बात का ध्यान रखें. 

स्वास्थ्य: खानपान में सजगता रखें.  किसी ऐसी चीज का सेवन न करें.  जिससे एलर्जी होने की संभावना हो. 

आर्थिक स्थिति: एक बड़े मकान को खरीदने की योजना पूर्ण हो चली है. इस मकान को व्यवसायिक संपत्ति में बदलने पर विचार कर रहे हैं. 

रिश्ते: लोगों के साथ अपने बिगड़े हुए संबंधों को सुधारने के लिए समय अनुकूल है.  आगे बढ़कर प्रयास कीजिए.  सफलता अवश्य प्राप्त होगी.

लेटेस्ट

