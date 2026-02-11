Tula Tarot Rashifal 11 February 2026: धैर्य और संयम बनाए रखना होगा, सफलता आपके निकट है

तुला (Libra):-

Cards:- Seven of pentacles

किसी नए स्थान पर स्थानांतरण के चलते इस नए कार्य क्षेत्र में काफी व्यस्तता बढ़ सकती हैं. इस समय परिवार को भी पर्याप्त समय नहीं दें पा रहे हैं. परिजनों की नाराजगी बढ़ सकती है. कार्य क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन के बाद भी अच्छा पारिश्रमिक नहीं प्राप्त न होना असंतोष को बढ़ा सकता है. मन की शांति के लिए किसी नई नौकरी की तलाश कर सकते है. संभव हैं,कि नौकरी के साथ किसी अन्य व्यवसाय को शुरू करने की योजना पर भी कार्य करें. परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन थोड़ी दुविधापूर्ण स्थिति को निर्मित कर सकता हैं.

आने वाला व्यक्ति सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर सकता हैं. कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता के लिए दीर्घ अवधि की योजना बना सकते हैं. अच्छी सफलता के लिए धैर्य और संयम बनाए रखना होगा. जीवनसाथी के साथ रिश्ते में खटास बढ़ने से परिवार में कलह पूर्ण वातावरण बन गया हैं. उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी अच्छे संस्थान की तलाश कर सकते हैं. विदेश जाने की योजना पर कार्य कर सकते हैं.

स्वास्थ्य:किसी चोट की शल्य चिकित्सा होने की संभावना से मन चिंतित हो सकता हैं.

आर्थिक स्थिति: बड़े धन निवेश की योजना पर कार्य कर रहे हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेंगे.

रिश्ते: दोस्तों को साथ सिनेमा जाने को योजना बना सकते है. परिवार में किसी से विवाद हो सकता हैं.

Disha Bhatnagar:

---- समाप्त ----