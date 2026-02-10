scorecardresearch
 
Tula Tarot Rashifal 10 February 2026: किसी की बुराई न करें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 10 February 2026: वित्तीय और कानूनी मामलों में किसी अच्छे सलाहकार की मदद सहायक रहेगी. शेयर बाजार में सोच समझकर पैसों का निवेश करें. करीबी मित्र से अपने मन की बात साझा कर सकते है. किसी की बुराई न करें. नकारात्मक विचारों से दूर रहें.

तुला (Libra)
Cards:- The Moon
आस पास के वातावरण में कुछ ऐसे लोग आने लगे है. इससे विचारों में नकारात्मकता बढ़ सकती है. ऐसे लोगों के संपर्क में आने से बचकर रहें. किसी कार्य का असफल होना खुद की क्षमता और काबिलियत को संदेह में डाल सकता है. इस समय धैर्य बनाए रखें. स्वयं पर संदेह न करें. कार्य के असफल होने के कारण पर गौर करें. कार्य की अधिकता मानसिक स्वास्थ्य को बिगड़ सकती है. कार्य के साथ पर्याप्त विश्राम भी आवश्यक है. व्यवसाय वृद्धि के लिए ऋण ले सकते है. लोगों की मदद स्वार्थवश न करें. चौकन्ने रहें. व्यवहार में उदारता एक सीमा तक ही रखें.

दूसरों को इस आदत का फायदा न उठाने दें. यदि कोई बार बार आपको अपमानित करने और गलतियां निकलने का प्रयास कर रहा है. तो उसके साथ रिश्तों को सीमित करे. प्रिय की छोटी मोटी भूल को अनदेखा कर सकते है. किसी पुरानी बात को लेकर सहयोगी के साथ विवाद हो सकता है. बड़े बुजुर्ग लोगों की तबियत को लेकर सावधान रहें. भाग्य के भरोसे न रहें. वित्तीय और कानूनी मामलों में किसी अच्छे सलाहकार की मदद सहायक रहेगी. शेयर बाजार में सोच समझकर पैसों का निवेश करें. करीबी मित्र से अपने मन की बात साझा कर सकते है. किसी की बुराई न करें. नकारात्मक विचारों से दूर रहें. 

स्वास्थ्य: खानपान में सुधार लाएं. दिनचर्या को नियमित करें. कार्य के बीच में आराम करते रहे. 

आर्थिक स्थिति: धन का निवेश सोच समझकर करें. फिजूलखर्ची न करें. 

रिश्ते: प्रेम संबंध को विवाह में बदल सकते हैं. रिश्तों की गरिमा बनाए रखें. 

---- समाप्त ----
