Tula Tarot Rashifal 7 November 2025: तुला राशि वाले अपनी मानसिक विकास पर दें ध्यान, गलत संगत से रहें दूर

तुला (Libra):-

Cards:- The High Priestess

मन की चंचलता पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें. इसके चलते कार्य क्षेत्र में कार्यों की गति पर असर पड़ सकता है. आपका कोई बहुत ही करीबी ऐसा व्यक्ति हो सकता है. जो आपकी रक्षा के लिए आगे बढ़ सकता है. इस समय आपके अंदर जो भी दमित रचनात्मक क्षमता सुप्त अवस्था में है. उसको बाहर निकाल कर अपने कार्यों में शामिल कर सकते हैं. जो भी आपके भीतर छुपा हुआ हैं. उसे आपको अभिव्यक्त करना चाहिए. इस समय आप किसी आध्यात्मिक गुरु या मार्गदर्शक की तलाश कर सकते हैं. जो कि आपके भीतर की क्षमता एवं रचनात्मकता को पहचान करें और साथ ही आपकी कलात्मक योग्यता को परख कर आपको आगे बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करें. ऐसे लोग आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं जो की गलत संगत में फंसे हुए हैं . इन लोगों का साथ आपकी बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक साबित हो सकता है. ऐसे लोगों से मित्रता ना करें. यदि कोई परेशानी लगातार बनी हुई है तो अपने परिजनों के साथ उस पर चर्चा कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: कई बार जब आप विचारों को अत्यधिक नियंत्रित करते हैं. तो वह मानसिक तनाव का कारण बन जाते हैं. ऐसी स्थिति में आपका मानसिक स्वास्थ्य पूर्णता गड़बड़ा सकता है.

आर्थिक स्थिति: माता के साथ कुछ कीमती आभूषणों की खरीदारी के लिए जा सकते हैं. यह कीमती आभूषण माता द्वारा आपको प्राप्त हो सकते हैं.

रिश्ते: आपके जीवन में किसी ऐसी महिला का साथ रहा होगा. क्योंकि आपकी गलतियों को सुधारने का कार्य करती होगी.

