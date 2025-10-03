Tula Tarot Rashifal 3 October 2025: तुला राशि वाले संपत्ति खरीद सकते हैं, वित्तीय मामलों में जल्दबाजी न करें

तुला (Libra):-

Cards:- The Fool

आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं, जो सामान्य तौर तरीके को ना अपनाकर अलग ही शैली में अपने जीवन को आगे ले जा रहा हों. नियमों में बंधकर चलना इस व्यक्ति को पसंद नहीं है. इसके नए विचार, दृष्टिकोण और अचंभित अवधारणाएं आपको आकर्षित कर सकती हैं. सामने वाले की काबिलियत और स्थिति को देखने के नजरिए से प्रभावित हो आप उसे अपने साथ कार्य करने का प्रस्ताव दे सकते हैं. आप जानते हैं कि थोड़ी ही मेहनत से आप दोनों किसी व्यवसाय को नए रूप में बेहतर तरीके से आगे ले जाएंगे.

हालांकि यह जोखिम थोड़ा बड़ा है. हालांकि इस व्यक्ति के साथ कार्य करते समय इसकी अनुभवहीनता और जोखिम उठाने की आदतें आपको थोड़ी परेशानी में डाल सकती है. फिर भी इसके साथ व्यवसाय करने के लिए साझेदारी का प्रस्ताव दे सकते हैं. किसी को जल्दबाजी में दिया विवाह प्रस्ताव आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकता है. बिना जांच पड़ताल के उस व्यक्ति से विवाह करना आपको मुसीबत में डाल देगा.

Advertisement

स्वास्थ्य: अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें. यदि कोई किसी जगह बार-बार दर्द उठ रहा है. तो उसकी जांच अवश्य करें.

आर्थिक स्थिति: कहीं से रुका हुआ धन वापस मिल रहा है. इस बात से मन को शांति मिल सकती है. अपने धन का उपयोग एक निजी संपत्ति को खरीदने में कर सकते हैं.

रिश्ते: किसी को देखते ही पहली नजर में प्यार हो जाना आपके लिए मुसीबत बन सकता है. सामने वाले की मंशा इस रिश्ते को बनाने के लिए क्या हो सकती हैं. इस बात समझने का भी प्रयास करें.

---- समाप्त ----