Tula Tarot Rashifal 3 December 2025: गलतियां करने का प्रयास न करें, बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 3 December 2025: गलतियां करने का प्रयास न करें. बार-बार गलतियों का दोहराव आपकी काबिलियत को कम कर सकता है. जो कुछ आपके पास है. उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करें. 

तुला (Libra):-
Cards:- Five of cups
विचारों में आ रही नकारात्मकता को दूर करें. अपनी सभी परिस्थितियों का अवलोकन कर सकते हैं. आपका जीवन काफी बेहतर और सुख समृद्धि पूर्ण है. अन्य लोगों से अपनी तुलना ना करें. किसी नए कार्य की शुरुआत नकारात्मक विचारों के साथ ना करें. कार्यों की सफलता धैर्य,संयम और आत्मविश्वास से प्राप्त हो सकती है. किसी सहयोगी की ईर्ष्या का शिकार हो सकते हैं प्रिय के साथ रिश्ते खराब होने से कार्य की सफलता प्रभावित हो सकती है. अतीत से वापस आया कोई व्यक्ति दोनों के रिश्ते में तनाव ला सकता है.

पूर्व में हुई किसी दु:खद घटना की यादें परेशान कर सकती हैं. इन यादों से बाहर निकलने का प्रयास करें. नए लोगों पर एकदम से विश्वास ना करें. स्थितियों को समझने के बाद ही किसी निर्णय को ले. कार्य करते समय अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें. गलतियां करने का प्रयास न करें. बार-बार गलतियों का दोहराव आपकी काबिलियत को कम कर सकता है. जो कुछ आपके पास है. उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करें. 

स्वास्थ्य: लंबे समय से बनी खांसी के कारण छाती में काफी दर्द हो सकता है. 

आर्थिक स्थिति: पैसों का निवेश सोच समझकर और सही योजना से करें. जल्द ही अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है. 

रिश्ते: रिश्तो को गंभीरता से लेने का प्रयास करें. दूसरों को लेकर व्यवहार में गरिमा बनाए रखें. 

---- समाप्त ----
