Tula Tarot Rashifal 2 September 2025: तुला वालों की धन की आवक रहेगी सामान्य, यादों में अकेला महसूस कर सकते हैं

तुला (Libra):-

Cards:- The High Priestess

प्रेम संबंध में मधुरता और नजदीकियां बढ़ती नजर आएंगी. जिससे मन में काफी उत्साह और उमंग बनी हुई हैं.

नौकरी में हुई वेतन वृद्धि से असंतुष्ट हो सकते हैं. अपने कार्य को लेकर आपकी अपेक्षाएं कुछ ज्यादा ही थी. इस समय खुद को काफी दुविधा में महसूस कर सकते है. पूर्व में घटित किसी घटना की यादें चलचित्र की तरह मानस पटल पर अभी भी ताजा है. इन यादों के साथ खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में लिया गया कोई गलत निर्णय आपकी तरक्की में बाधा बन सकता हैं. हालांकि उस निर्णय को बदल पाना संभव नहीं है. पर उस पर पुनः विचार कर कोई रास्ता निकलने का प्रयास कर सकते हैं. कई बार किसी कार्य के बारे में पूर्ण जानकारी का न होना आपके द्वारा बढ़ाएं कदम को गलत दिशा में ले जा सकता हैं. ऐसी स्थिति में निर्णय को पूर्णतः बदल पाना मुश्किल हो सकता हैं. पर इसे संशोधित जरूर किया जा सकता हैं. मन में उठ रहे विचारों से शांति पाने के लिए अध्यात्म की तरफ जा सकते है. किसी अनुभवी आध्यात्मिक गुरु से मुलाकात होने से जीवन में सुखद बदलाव होते हुए नजर आएंगे. अंतर्मन से जुड़ने का प्रयास करें. आप पाएंगे कि आपकी सभी समस्याओं के समाधान वहां पहले से ही मौजूद है. बस जरूरत हैं, उनको समझने और उनके ऊपर अमल कर आगे बढ़ने की.

स्वास्थ्य : मन में उदासी के चलते तबीयत खराब हो रही है. मौसमी बुखार और सर्दी खांसी के चलते शरीर में अड़चन हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: धन की आवक सामान्य रहेगी. समय प्रतिकूल है. किसी को दिया उधार समय पर वापस मिलने की कोई अंदेशा नजर नहीं आएगा.

रिश्ते: किसी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते है. प्रिय के साथ सुखद मुलाकात हो सकती है.

