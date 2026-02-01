scorecardresearch
 
Tula Tarot Rashifal 1 February 2026: तुला वालों के कार्यों में रुकावटें होंगी समाप्त, खर्चो पर रखें नियंत्रण

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 1 February 2026: किसी बड़े बुजुर्ग से हुई बहस कार्य में दुविधा उत्पन्न कर सकती है. सामने वाले से अपने गलत व्यवहार की माफी मांगेंगे. इस समय कार्य क्षेत्र की किसी परियोजना के कारण विदेश जाना पड़ सकता है.

तुला (Libra):-
Cards:- Six of swords

अतीत के यादों को दूर करने के लिए किसी नए स्थान पर जाकर नई शुरुआत कर सकते है. कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसी आ रही है. जिसके चलते इस कदम को उठाना पड़ सकता है.  करना पड़ सकता हैं. लोगों के साथ रिश्ते सुधार सकते है. किसी बड़े बुजुर्ग से हुई बहस कार्य में दुविधा उत्पन्न कर सकती है. सामने वाले से अपने गलत व्यवहार की माफी मांगेंगे. इस समय कार्य क्षेत्र की किसी परियोजना के कारण विदेश जाना पड़ सकता है. इस बात से उत्साहित होंगे. परिवार के छोटे सदस्य की बुरी हरकतों के चलते कुछ आर्थिक हानि हो सकती है. जिसके कारण सामने वाले से बहस हो जाएगी. इस समय सही और गलत के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे. गलत लोग और गलत बात चाहे कितनी भी प्रिय क्यों न हो. उनका साथ न दें. प्रिय के परिजनों से थोड़ा मतभेद होने के कारण परिजन इस रिश्ते को स्वीकार करने से मना कर सकते हैं. सभी लोगों को पुनः समझाने का प्रयास करेंगे. बोली में अपशब्दों का उपयोग न करें. बोलने से पहले सोचना सही वाणी पर नियंत्रण कर सकता है. बड़े बुजुर्ग और बच्चों के साथ सभ्य भाषा का उपयोग करें. इससे आपकी छवि बेहतर होगी. 

स्वास्थ्य: कमर दर्द के चलते झुकना भी मुश्किल हो रहा हैं. चिकित्सक सही तरह से चलने और बैठने की सलाह दे सकते है. 

आर्थिक स्थिति: माता से कोई अच्छा उपहार मिलने से मन में प्रसन्नता बनी हुई है. धन को व्यर्थ खर्च न करें. 

रिश्ते: ससुराल पक्ष में किसी मांगलिक कार्य होने से सभी लोग शामिल हो सकते हैं. इससे सामने वाले उत्साहित होंगे. 

---- समाप्त ----
