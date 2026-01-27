आज 27 जनवरी 2026 तुला राशिफल: मंगलवार के दिन तुला राशि वालों का सफलता प्रतिशत रहेगा ऊंचा, सेहत अच्छी रहेगी

तुला - करियर व्यापार में अपेक्षित स्थिति रहेगी. विविध कामकाजी प्रयासों में तेजी बनाए रखेंगे. सहयोग का भाव बना रहेगा. नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा. योजनाओं को पूरा करेंगे. भूमि भवन के मामले हल होंगे. साझीदारी के प्रयास बनाए रखेंगे. स्थायित्व पर जोर रहेगा. आर्थिक पक्ष को बल मिलेगा. विभिन्न कार्यों में गति रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. साहस और आत्मविश्वास से परिणाम पक्ष में रहेंगे. उचित अवसरों का लाभ उठाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण संवाद में शामिल होंगे. लाभ में वृद्धि रहेगी. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. साझा प्रतिफल अच्छा रहेगा. कार्यक्षमता को बल मिलेगा. आर्थिक मामले संवरेंगे.

धन संपत्ति- सौदेबाजी में प्रभाव रखेंगे. बड़ी सोच से महत्वपूर्ण कार्य संवारेंगे. मामले लंबित नहीं रखेंगे. उपलब्धियों में वृद्धि होगी. कारोबार में प्रभावी रहेंगे. लाभ अपेक्षा से बेहतर होंगे. टीम के कार्य बनेंगे.

प्रेम मैत्री- मित्रों का समर्थन बना रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. संबंधों में ऊर्जा रहेगी. प्रिय से भेंट होगी. निजी मामले बेहतर रहेंगे. परस्पर सामंजस्य बढ़ाएंगे. दाम्पत्य में शुभता बढ़ेगी. प्रियजनों का सहयोग बढ़ेगा. अन्य की भावनाओं का आदर रखेंगे. घर में सुख सौख्य रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- संवेदनशीलता बढ़ेगी. सेहत अच्छी रहेगी. उत्साह मनोबल बढ़ा रहेगा. सात्विकता रखेंगे. आवश्यक विषयों में गति आएगी.

शुभ अंक: 2, 6 और 9

शुभ रंग : कांसे के समान

आज का उपाय : महाज्ञानी महाबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. विनम्रता रखें.

