आज 26 जनवरी 2026 तुला राशिफल: जल्द भरोसे में नहीं आएं, निजी संबंध संवारेंगे

तुला - साझा कारोबार उम्दा बना रहेगा. उद्योग उत्पादन के मामलों में उछाल बना रहेगा. उद्योग व्यापार में परिस्थितियां प्रभावपूर्ण रहेंगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. साझा संवाद बढ़ाना पसंद करेंगे. मित्रों व स्वजनों का सहयोग बना रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे. औद्योगिक कार्य समय से पूरा करेंगे. कामकाजी ढिलाई से बचेंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. विविध मामलों में गति आएगी. दोपहर बाद स्थिति अधिक शुभकर रहेगी. घर परिवार में उपलब्धियां बनाए रखेंगे.
नौकरी व्यवसाय- औद्योगिक अवसरों को भुनाएंगे. प्रबंद्यकीय कार्य आगे बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण प्रयास बल पाएंगे. आपसी बातचीत से जुड़े जन बेहतर करेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. कारोबारी मामले संवार पर रहेंगे.
धन संपत्ति- लाभ अपेक्षा के अनुरूप बना रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी. चर्चा में विषक ाता बनाए रखेंगे. उचित एवं आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. हितलाभ में वृद्धि होगी.
प्रेम मैत्री- पारिवारिक संबंधों में मजबूती आएगी. वातावरण में सरलता बनी रहेगी. चर्चा संवाद संवारेंगे. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. मन के मामलों में मजबूती आएगी. सुखद पल साझा करेंगे. जल्द भरोसे में नहीं आएं. निजी संबंध संवारेंगे. दाम्पत्य में मिठास बनाए रखेंगे. प्रेम में सुखद क्षण बनेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- सहजतता सौम्यता रखेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा होगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे.
शुभ अंक : 2 6 और 8
शुभ रंग : दूधिया
आज का उपाय : आदिदेव महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. वचन पर अमल रखें.