scorecardresearch
 

Feedback

आज 21 नवंबर 2025 तुला राशिफल: आकर्षक प्रस्तावों में वृद्धि होगी, बैंकिंग को बढ़ावा मिलेगा

Aaj ka Tula Rashifal 21 November 2025, Libra Horoscope Today: इच्छित सफलता से उत्साहित रहेंगे. संपत्ति के कार्य साधेंगे. साज सज्जा पर ध्यान देंगे. आकर्षक प्रस्तावों में वृद्धि होगी. बैंकिंग को बढ़ावा मिलेगा.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला- घर में सुख सौख्य बढ़ेगा. आसपास को सुंदर बनाए रखने का प्रयास बढ़ाएंगे. मेलजोल में सहजता बनाए रहेंगे. संस्कार व परंपराओं को बढ़ावा देंगे. कुल कुटुम्ब के विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. आदर्शों का पालन करेंगे. सभी का सम्मान रखेंगे. वचन निभाएंगे. व्यक्तिगत कार्यों को गति देंगे. मूल्यवान भेंट प्राप्त हो सकती है. रिश्ते बेहतर होंगे. संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी. सहजता सामंजस्य रखेंगे. धार्मिक कार्यों से जुड़ेंगे. अतिथि आगमन बना रहेगा. बड़ी सोच रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक कार्यों में उत्साह दिखाएंगे. पेशेवर सक्रियता बनाए रखेंगे. सूझबूझ व सामंजस्य आगे बढेंगे. योजनाओं में प्रभावी ढंग से गति देंगे. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. जिम्मेदारियां निभाएंगे.

धन संपत्ति- धनधान्य संग्रह पर जोर बना रहेगा. इच्छित सफलता से उत्साहित रहेंगे. संपत्ति के कार्य साधेंगे. साज सज्जा पर ध्यान देंगे. आकर्षक प्रस्तावों में वृद्धि होगी. बैंकिंग को बढ़ावा मिलेगा.

सम्बंधित ख़बरें

तुला राशि वाले पेशेवर मामलों में शुभ संकेत प्राप्त करेंगे, नए वस्त्र व आभूषणों की प्राप्ति होगी 
तुला: परिवार से जुड़े मसले हल होंगे, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी 
Tula Rashi rashifal and remedies for today
तुला राशि के लिए आज के उपाय और शुभ रंग 
तुला: कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी, धन लाभ के नए रास्ते बनेंगे 
धन संपत्ति में वृद्धि होगी, मनोबल ऊंचा रहेगा 

प्रेम मैत्री- उत्सव में उत्साहपूर्वक शामिल होंगे. स्वजनों से नजदीकी रखेंगे. घर परिवार में शुभता का संचार बना रहेगा. अपनों के संग श्रेष्ठ समय बिताएंगे. शुभ कार्यों की रूपरेखा बनेगी. सभी का मान सम्मान रखेंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. करीबी प्रसन्न होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वरिष्ठों से भेंट होगी. मनोबल से काम लेंगे. उत्साह बढ़ेगा. जिम्मेदारी अनुभव करेंगे. साज संवार पर फोकस रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.

शुभ अंक: 3 5 और 6  

Advertisement

शुभ रंग: स्फटिक के समान

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा उपासना करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement