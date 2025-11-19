scorecardresearch
 

Feedback

आज 19 नवंबर 2025 तुला राशिफल: धन संपत्ति में वृद्धि होगी, मनोबल ऊंचा रहेगा

Aaj ka Tula Rashifal 19 November 2025, Libra Horoscope Today: कामकाजी मामले गति लेंगे. निसंकोच सक्रियता बनाए रखेंगे. कार्य विस्तार पर जोर होगा. अनुकूल वातावरण का लाभ लेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला- कारोबार में सहजता शुभता बढ़ेगी. रचनात्मकता और सक्रियता बनाए रखेंगे. संस्कार एवं परंपराओं को बल देंगे. साख सम्मान और लोकप्रियता बढ़ेगी. वातावरण की अनुकूलता बढी रहेगी. वाणिज्यिक विषयों में रुचि दिखाएंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. विभिन्न कार्यों में सफलता के संकेत हैं. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. सबको जोड़कर चलेंगे. दीर्घकालिक योजनाओं में गति आएगी. साझीदार सहयोगी होंगे. नवीन कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन रहेगा. कामकाजी मामले गति लेंगे. निसंकोच सक्रियता बनाए रखेंगे. कार्य विस्तार पर जोर होगा. अनुकूल वातावरण का लाभ लेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा.

धन संपत्ति- महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय ले सकते हैं. धन संपत्ति में वृद्धि होगी. आर्थिक प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं. आय के नए स्त्रोत बनेंगे. पेशेवरों का भरोसा जीतेंगे. तेजी पर जोर होगा.

सम्बंधित ख़बरें

अनजानों से दूर रहें, उत्साह मनोबल ऊंचा रखें 
सेहत आपकी ठीक रहेगी, व्यापार से जुड़े काम बनेंगे 
Tula Rashi responsibilities will increase and avoid injuries
तुला राशि वालों की जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, चावल का दान करें 
बजट पर अंकुश रखें, ठगे जाने की आंशका है 
धन की स्थिति बेहतर होगी, जरूरी टिप- आलस्य से बचें 

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में उत्साह दिखाएंगे. प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. करीबियों की मदद मिलेगी. अपनों से जरूरी बात कह पाएंगे. सबके प्रति सहयोग की भावना रहेगी. नेह प्रेम बना रहेगा. परस्पर विश्वास में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार में मधुरता रखेंगे. मित्र संबंधो में सुधार रहेगा. सुखद पल बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्मरण क्षमता में वृद्धि होगी. लंबित कार्यों को गति देंगे. सहजता बनाए रहेंगे. अनुशासन अपनाएंगे . खानपान संवरेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. सेहत सुधार पाएगी.

Advertisement

शुभ अंक : 5 और 6

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. पान के पत्तों की माला चढ़ाएं. मोदक का भोग लगाएं. हरी वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement