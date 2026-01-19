scorecardresearch
 
आज 19 जनवरी 2026 तुला राशिफल: मेल मुलाकात बढ़ेंगी, महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 19 January 2026, Libra Horoscope Today: व्यक्तिगत संबंधों में प्रभावशाली रहेंगे. विनम्रता बनाए रखें. भावुकता पर नियंत्रण बढ़ाएं. मेल मुलाकात बढ़ेंगी. समर्पण सहयोग रखेंगे. महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रियजन खुशी ब़ढ़ाएंगे. परिजनों से करीबी बढ़ेगी.

तुला - घरेलु मामलों में धैर्य से काम लें. चर्चाओं में सहज रहें. आर्थिक मामलों में निरंतरता रखें. कामकाज में प्रभावशाली रहेंगे. प्रबंधन में सहजता बनाए रहेंगे. घर में सुख बढ़ा रहेगा. प्रेम स्नेह और बड़प्पन से सबका मन जीतेंगे. सुविधाओं पर फोकस बना रहेगा. निजता को बढ़ावा देंगे. पारिवारिक विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. निजी कार्यों पर फोकस रहेगा. सुख संसाधन पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत विषयों रुचि बनी रहेगी. करीबियों की सुनेंगे. रिश्तों में ऊर्जा रहेगी. प्रस्तावां को समर्थन मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. कार्यक्षेत्र में सूझबूझ और सामंजस्यता रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. कामकाज में प्रभावशाली रहेंगे. संकल्प पूरा करेंगे.

धन संपत्ति-  हितलाभ संवरेगा. प्रबंधकीय पक्ष मजबूत रहेगा. योजनाओं को गति मिलेगी. पेशेवरों का साथ विश्वास बना रहेगा. पूर्वाग्रह में न आएं. सफलता उत्साहित रखेगीं. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार से करीबी बनी रहेगी. व्यक्तिगत संबंधों में प्रभावशाली रहेंगे. विनम्रता बनाए रखें. भावुकता पर नियंत्रण बढ़ाएं. मेल मुलाकात बढ़ेंगी. समर्पण सहयोग रखेंगे. महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रियजन खुशी ब़ढ़ाएंगे. परिजनों से करीबी बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य जांच बनाए रखें. रक्तचाप आदि पर नियंत्रण लाएं. वाणी व्यवहार अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रखें. जीवनस्तर सुधार पर रहेगा. सकारात्मकता बढ़ाएं.
शुभ अंक : 2 3 6

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : आदिदेव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. जलाभिषेक करें. ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. हड़बड़ी से बचें.

---- समाप्त ----
