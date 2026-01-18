scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 18 जनवरी 2026 तुला राशिफल: संबंध बेहतर बने रहेंगे,करीबियों से संवाद बढ़ाएं

Aaj ka Tula Rashifal 18 January 2026, Libra Horoscope Today: हर्ष आनंद रहेगा.अतिथि का आना प्रसन्नता बढ़ाएगा.व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा.जिद व अहंकार में न आएं.व्यवस्था को बल देंगे.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला - विभिन्न मामलों में तथ्यात्मक स्पष्टता बनाए रखें.परिस्थितियां मिश्रित बनी रहेंगी.घर परिवार में हर्ष आनंद के प्रयास बढ़ाएं.संबंधियों के साथ सुख साझा करें.मनभेद व मतभेद उभरने की आशंका है.आवश्यक कार्योंं पर फोकस बढ़ाएंगे.मेलजोल की भावना बढ़ेगी.मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा.स्वार्थ से बचें.बड़प्पन से काम लें.बड़ों का आदर सम्मान बनाए रखें.हर्ष आनंद रहेगा.अतिथि का आना प्रसन्नता बढ़ाएगा.व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा.जिद व अहंकार में न आएं.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर अपेक्षा के अनुरूप गतिविधि बनाए रखेंगे.प्रबंधकीय प्रयासों को बल मिलेगा.आर्थिक एवं पारिवारिक मामले पक्ष में रहेंंगे.व्यवस्था को बल देंगे.पराक्रम से जगह बनाए रखेंगे.निजी क्षेत्र में सहज रहेंगे.


धन संपत्ति- आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे.परिचय का लाभ उठाएं.लेनदेन में स्पष्टता रखें.प्रभाव प्रतिष्ठा बने रहेंगे.लक्ष्यों को पूरा करेंगे.व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी.योजनाएं साझा करने से बचेंगे.आर्थिक मामले सामान्य बनेंगे.
प्रेम मैत्री- एक दूसरे के प्रति विश्वास को बढ़ाने की कोशिश बनाए रखें.पूर्वाग्रह व नकारात्मक बातों में न आएं.परिजनों की बात को अनदेखा न करें.आवश्यक सूचना व जानकारी प्राप्त हो सकती है.भ्रमण मनोरंजन में रुचि रहेगी.संबंध बेहतर बने रहेंगे.करीबियों से संवाद बढ़ाएं.

सम्बंधित ख़बरें

तुला राशि वाले नई नौकरी की कर सकते हैं तलाश, उच्च अधिकारियों का मिलेगा साथ
तुला: करियर पर ध्यान देना होगा, नए लोगों से मुलाकात होगी
तुला: धन लाभ का योग है, मन की परेशानी होगी दूर
शुभ सूचनाएं मिलेंगी, संकोच कम होगा
मकर संक्रांति पर तुला राशि वाले आर्थिक लाभ पाएंगे, करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे


स्वास्थ्य मनोबल- उतावलापन न दिखाएं.भावुकता से बचें.बड़ों की सुनें.स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.नियमित जांच बनाए रखें.निरंतरता बढ़ाएं.

शुभ अंक : 2 6 और 9
शुभ रंग : मरून
आज का उपाय : ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें.सूर्य भगवान को अर्घ्य दें.उत्साह से काम लें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement