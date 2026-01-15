scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 15 जनवरी 2026 तुला राशिफल: मकर संक्रांति पर तुला राशि वाले आर्थिक लाभ पाएंगे, करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे

Aaj ka Tula Rashifal 15 January 2026, Libra Horoscope Today: साथियों से सामंजस्य बनाए रहेंगे. विभिन्न प्रयासों में गति रखेंगे. कार्य प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. पेशेवर चर्चा में शामिल होंगे. वादा वचन निभाएंगे.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला - खुशियों का आगमन घर में बना रहेगा. परिवार के लोगों के साथ समय बिताएंगे. निजी मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. परंपरागत विषयों पर फोकस बढ़ेगा. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. रक्तसंबंधों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक कार्य आगे बढ़ाएंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. हर्ष आनंद बढ़ेगा. तेजी रखेंगे. अतिथि आएंगे. श्रेष्ठ कार्यों में आगे रहेंगे. सफलता से उत्साहित रहेंगे. परस्पर भरोसा रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में तेजी रहेगी. साथियों से सामंजस्य बनाए रहेंगे. विभिन्न प्रयासों में गति रखेंगे. कार्य प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. पेशेवर चर्चा में शामिल होंगे. वादा वचन निभाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ प्रभाव बेहतर बना रहेगा. इच्छित परिणाम बनेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलन रहेगा. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. बैंकिंग में रुचि बढ़ेगी. सुख वैभव में वृद्धि होगी. धनसंपत्ति के मामले सधेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Tula rashi financial gains and health advice
तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
सुखद वार्ता के संयोग बनेंगे, सुखद चर्चा के अवसर रहेंगे
शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, करियर में उन्नति के मौके सामने आएंगे
तुला राशि वाले करियर व्यापार में संपर्क संवाद संवार पाएंगे, नए अवसरों की तलाश बढ़ेगी
व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपका सम्मान और बढ़ेगा

प्रेम मैत्री- स्वजनों का घर में आना होगा. करीबियों से आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम पक्ष मजबूत होगा. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. अपनों को सरप्राइज करेंगे. सपरिवार सुखद समय बिताएंगे. संबंध बल पाएंगे. मन के मामले संवरेंगे. मित्रों का समर्थन मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था पर फोकस रखेंगे. खानपान पर जोर रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 3, 6 और 8

शुभ रंग : कांसे के समान

आज का उपाय : जगत्पिता भगवान श्रीहरि विष्णु और देवीं मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. साज संवार रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement