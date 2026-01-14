आज 14 जनवरी 2026 तुला राशिफल: सुखद वार्ता के संयोग बनेंगे, सुखद चर्चा के अवसर रहेंगे

तुला- व्यवहार में सहजता व संतुलन रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. कुल परिवार में मिठास बनी रहेगी. महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होंगी. साहस बनाए रखेंगे. संबंधों में सहज रहेंगे. धनधान्य के कार्यों में सफलता पाएंगे. तर्क बहस से बचेंगे. सहज संवाद बनाए रखेंगे. निजी विषयों घर परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा. कुटुम्ब में उत्सव का आयोजन संभव है. अपनेपन की भावना बल पाएगी. रिश्तों में मजबूती आएगी. पारिवारिक मामलों में बड़प्पन बढ़ाएंगे. नकारात्मक लोगों से दूरी रखें.

नौकरी व्यवसाय- भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. करियर कारोबार बेहतर रहेगा. वाणिज्यिक मामलों को गति देंगे. पेशेवर सहयोग की भावना रखेंगे. कार्य व्यापार में उत्साह मनोबल रहेगा. निज प्रयास बेहतर होगा.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा. करीबियों का सहयोग मिलेगा. पद प्रभाव में वृद्धि होगी.ं विभिन्न प्रयास पक्ष में बनेंगे. नवीन संभावनाएं बढ़ेंगी. योजनाओं को गति मिलेगी. साझा अनुबंध सुधार पाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह को बढ़ावा मिलेगा. संस्कारों को अपनाने में आगे होंगे. परिवार में सभी प्रसन्न रहेंगे. परिजनों से सानिध्य रहेगा. संबंधों में शुभता रहेगी. प्रियजनों से खुशियां साझा करेंगे. सुखद वार्ता के संयोग बनेंगे. सुखद चर्चा के अवसर रहेंगे. भाव प्रदर्शन में सहज रहेंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहयोग बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व बेहतर होगा. विरोधी शांत रहेंंगे. प्रभाविता बनी रहेगी. स्वास्थ्य जांच नियमित रखेंगे. उत्साह मनोबल बना रहेगा.

शुभ अंक : 5 6 और 7

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : ऊर्जा के अधिष्ठाता भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. तिल तिलहन और काली वस्तुओं का दान करें. श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. शुभ कार्यों से जुड़ें.

