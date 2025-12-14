आज 14 दिसंबर 2025 तुला राशिफल: उतावली से बचें, सहज प्रस्ताव प्राप्त होंगे

तुला - लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखें. आर्थिक मामलों में सजगता बढ़ाएं. व्यावसायिक सावधानी पर जोर बनाए रखें. बड़ों की बात पर ध्यान दें. अधिकारियों व जिम्मेदारों की आज्ञा मानें. न्यायिक विषयों की अनदेखी न करें. कामकाजी चर्चाओं में समय दें. पेशेवर संतुलन बनाए रखें. दूर देश्ज्ञ के प्रयासों में गति आएगी. विविध मामले लंबित रह सकते हैं. लेनदेन में दबाव में न आएं.यात्रा संभव है. करीबियों का सहयोग बना रहेगा. महत्वपूर्ण वार्ता में सहजता बढ़ाएं.

नौकरी व्यवसाय- देश-विदेश के़े कार्य गति लेंगे. निवेश पर जोर बना रहेगा. व्यावसायिक लक्ष्यों को पूरा करने में उतावली से बचें. सहज प्रस्ताव प्राप्त होंगे. आर्थिक एवं वाणिज्यिक कार्योंं में व्यवस्था मजबूत बनाएं.

धन संपत्ति- बजट के अनुसार कार्य करें. वित्तीय गतिविधियों में सक्रियता बनी रहेगी. लेनदेने के कार्यों में धैर्य बनाए रखें. कामकाजी संसाधनों बढ़ाएंगे. पेपरवर्क में स्पष्टता बनाए रखें. व्यर्थ आशंकाओं से बचें.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में संवेदनशीलता बनी रहेगी. संपर्क संवाद बढ़ाएं. उतावलेपन व दिखावे से बचें. अवसर का इंतजार करें. विश्वस्तों की अनदेखी नहीं करेंगे. अपनों की सीख सलाह पर ध्यान दें. प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे. मन की बात कहने में संकोच रह सकता है. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वार्ता में विनम्र रहें. आत्मविश्वास बनाए रखें. मनोबल सामान्य रहेगा. ठग सक्रियता दिखा सकते हैं. स्वास्थ्य के प्रति ढिलाई न दिखाएं. कार्यव्यवस्था मजबूत रखें.

शुभ अंक : 5 6 8

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. आदित्यहृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. धूर्त से बचें.

