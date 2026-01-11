scorecardresearch
 
आज 11 जनवरी 2026 तुला राशिफल: लाभ का स्तर बेहतर रहेगा, धनधान्य में वृद्धि होगी

Aaj ka Tula Rashifal 11 January 2026, Libra Horoscope Today: वाणिज्यिक विषयों में आगे रहेंगे. लाभ का स्तर बेहतर रहेगा. धनधान्य में वृद्धि होगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. परंपरागत मामले आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठों से भेंट होंगी. श्रेष्ठ कार्यों में निवेश की संभावना रहेगी.

तुला - रचनात्मक प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे. उचित अवसरों का लाभ उठाएंगे. करीबी प्रभावित होंगे. वाणी व्यवहार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. विभिन्न लक्ष्यों को समय से पूरा करेंगे. व्यापार में सहजता रहेगी. वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. आधुनिक विषयों में रुचि बढ़ेगी. नवीन मामले पक्ष में बनेंगे. सौदे समझौते गति लेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. परिवार का साथ सहयोग रहेगा. जिम्मेदारी निभाएंगे. सक्रियता से जगह बनाएंगे. सृजनशीलता बढे़गी. लंबित कार्यों को गति देंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में स्मार्ट वर्किंग बढ़ाए रहेंगे. अनुकूलता प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर चर्चाओं को बढ़ाएंगे. कला कौशल को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण मामले तेजी से गति लेंगे.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक विषयों में आगे रहेंगे. लाभ का स्तर बेहतर रहेगा. धनधान्य में वृद्धि होगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. परंपरागत मामले आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठों से भेंट होंगी. श्रेष्ठ कार्यों में निवेश की संभावना रहेगी.

प्रेम मैत्री- चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. संबंध बेहतर होंगे. मित्रों का सहयोग रहेगा. मन के मामले संवार पर रहेंगे. अपनों को सरप्राइज करेंगे. परिजनों का ख्याल रखेंगे. रिश्तों में प्रभावी ढंग से बात रखेंगे. संबंधों को बल मिलेगा. अपनों से सामंजस्य रखेंगे. प्रियजनों को महत्व देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अपनों की खुशी में शामिल होंगे. आदर सम्मान में वृद्धि होगी. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. सहजता सजगता से बात रखेंगे. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. शारीरिक समस्याएं हल होंगी.

शुभ अंक : 2 4 और 6

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे, मिश्री और फल बांटें. सृजन बढ़ाएं. विनम्र रहें.  

---- समाप्त ----
