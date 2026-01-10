scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 10 जनवरी 2026 तुला राशिफल: व्यापार में निरंतरता लाएं, नियमपालन रखें

Aaj ka Tula Rashifal 10 January 2026, Libra Horoscope Today: पेशेवर सामान्य प्रदर्शन बनाए रखेंगे.कामकाजी चर्चाओं में भाग लेंगे.लाभ एवं विस्तार को बल मिलेगा.आर्थिक वाणिज्यिक मामले सामान्य बने रहेंगे.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला - व्यावसायिक जिम्मेदारियों को निभाएंगे.लेनदेन में लापरवाही न दिखाएं.कामकाजी मामले प्रभावित रह सकते हैं.वाणिज्यिक संबंधों के प्रति सजग रहें.आवश्यक कार्योंं को जल्द पूरा करें.सामंजस्य का प्रयास रखें.निवेश संबंधी गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे.रिश्तेदारों का समर्थन प्राप्त होगा.अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे.खर्च निवेश में सजगता रखेंगे.आत्मसम्मान का भाव बढ़ेगा.कामकाज सामान्य रहेगा.यात्रा हो सकती है.दान धर्म में रुचि बढ़ेगी.जल्दबाजी न दिखाएं.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर सामान्य प्रदर्शन बनाए रखेंगे.कामकाजी चर्चाओं में भाग लेंगे.लाभ एवं विस्तार को बल मिलेगा.आर्थिक वाणिज्यिक मामले सामान्य बने रहेंगे.वाणिज्य व्यापार में निरंतरता लाएं.नियमपालन रखें.

धन संपत्ति- वित्तीय निवेश की संभावनाएं बल पाएंगी.बजट बनाकर कार्य करेंगे.अनजानों से दूर रहेंगे.खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएं.मेहनत से लक्ष्य पाएंगे.विस्तार के कार्यों से जुड़ेंगे.लीगल मामले उभरने की आशंका है.

सम्बंधित ख़बरें

Libra daily horoscope health advice and auspicious color
तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
तुला राशि वाले कामकाज पर फोकस बनाए रखें, लुभावने प्रस्तावों के प्रलोभन में न आएं
Health and financial benefits for Libra today
तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
करियर के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, अपने काम पर ध्यान देना होगा
सौदे समझौते पक्ष में बनेंगे, उन्नति के अवसर रहेंगे

प्रेम मैत्री- निजी मामलों में सजगता रखेंगे.रिश्तों में सहजता से आगे बढ़ेंगे.आवश्यक निर्णय ले सकते हैं.चर्चा संवाद में सहज रहेंगे.तालमेल बनाए रखें.करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे.प्रेम स्नेह में धैर्य से काम लेंगे.संवेदनशीलता पर नियंत्रण रखेंगे.विपक्षियों से सतर्क रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन पर जोर बना रहेगा.व्यवस्थित दिनचर्या रखें.वचन देने से बचें.स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे.मनोबल बढ़ाए रहें.

शुभ अंक : 6 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन करें.शनिदेव का स्मरण बनाए रखें.तेल तिलहन व काली वस्तुओं का दान बढ़ाएं.सबकी सहायता करें.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement