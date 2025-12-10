scorecardresearch
 
आज 10 दिसंबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वालों के कामकाजी अवसर पक्ष में बनेंगे, लाभ का स्तर बढ़त पर रहेगा

Aaj ka Tula Rashifal 10 December 2025, Libra Horoscope Today: कार्यक्षेत्र में शुभता का संचार रहेगा.  प्रबंधकीय मामलों में उत्साह दिखाएंगे.  महत्वपूर्ण यात्रा हो सकती है.  सभी का सम्मान बनाए रखेंगे.  लेनदेन में सूझबूझ बढ़ाएंगे.

तुला - आर्थिक उन्नति के अवसरों को बल मिलेगा.  व्यावसायिक गतिविविधयों में तेजी आएगी.  पेशेवरों को आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.  करियर कारोबार में सकारात्मकता बढ़ेगी.  विभिन्न मामलों में उचित स्थिति बनी रहेगी. कामकाजी अवसर पक्ष में बनेंगे.  लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाए रखेंगे.  कार्यक्षेत्र में शुभता का संचार रहेगा.  प्रबंधकीय मामलों में उत्साह दिखाएंगे.  महत्वपूर्ण यात्रा हो सकती है.  सभी का सम्मान बनाए रखेंगे.  लेनदेन में सूझबूझ बढ़ाएंगे.  मित्रों के साथ संपर्क संवाद पर फोकस होगा. 

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक मामलों में सहयोग समर्थन पाएंगे.  लाभ का स्तर बढ़त पर बना रहेगा.  तेजी की आदत बल पाएगी.  उधार के लेनदेन से बचेंगे.  कामकाज में सक्रियता रखेंगे.  कारोबार अपेक्षा से अच्छा रहेगा. 

धन संपत्ति- आय में वृद्धि बनी रहेगी.  बचत के प्रयास संवरेंगे.  खानपान का स्तर उूंचा होगा.  पेशेवर चर्चाओं में सावधान रहेंगे.  कार्ययोजनाओं की तैयारी बढ़ाएंगे.  लाभ के अवसर भुनाएंगे.  हितलाभ बढ़ेगा. 

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद में उत्साह दिखाएंगे.  करीबी सहयोग बढ़ाएंगे.  प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे.  संपर्क संवाद संवारेंगे.  संबंध मजबूत होंगे.  मन के मामलों में धैर्य रखेंगे.  अपनों के लिए समय निकालेंगे.  भेंट मुलाकात होगी. अनावश्यक वार्ता से बचें.  रिश्तों में सुधार होगा.  अन्य की कमियों को अनदेखा करें. 

स्वास्थ्य मनोबल- रचनात्मकता बनाए रखें.  अनुशासन व बड़प्पन रखें.  स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी.  मनोबल बढ़ाए रहेंगे.  शुभ संदेश प्राप्त होंगे. 

शुभ अंक : 4 5 और 6

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें.  पान और मोदक चढ़ाएं.  ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें.  बड़ा सोचें. 

---- समाप्त ----
