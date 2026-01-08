आज 8 जनवरी 2026 तुला राशिफल: सौदे समझौते पक्ष में बनेंगे, उन्नति के अवसर रहेंगे

तुला - लाभ पर फोकस बना रहेगा. वाणिज्यक विषय सकारात्मक रहेंगे. व्यापार में सहजता बढ़ाएंगे. परिणाम पक्ष में बनाए रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. विविध मामले संवार पाएंगे. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. मित्रों का सहयोग रहेगा. करियर में तेजी बनाए रखेंगे. आधुनिकता पर ध्यान देंगे. जरूरी कार्य संवार पाएंगे. अनुशासन उत्साह बढ़ाएंगे. सौदे समझौते पक्ष में बनेंगे. उन्नति के अवसर रहेंगे. प्रलोभन में आने से बचेंगे.

नौकरी व्यवसाय- साहस पराक्रम से काम लेंगे. आर्थिक गतिविधियों में आत्मविश्वास रखेंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. लाभ का प्रतिशत अपेक्षा से अच्छा रहेगा. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

धन संपत्ति- आय के प्रबंधन को बेहतर बनाएंगे. कामकाज में स्थायित्व आएगा. आर्थिक प्रयासां में आगे रहेंगे. संपत्ति में वृद्धि होगी. उपलब्धियां संवरेंगी. तेजी बनाए रहेंगे. करीबी सहयोगी होंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में शुभता का संचार रहेगा. प्रखरता से बात कहेंगे. प्रेम संवाद में सजग रहेंगे. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. परिजनों का साथ व विश्वास पाएंगे. प्रियजनों से तालमेल बढ़ेगा. भावनात्मक विषयों में सुधार होगा. मित्र सहजता बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य बनाए रखेंगे. लापरवाही से बचेंगे. स्वास्थ्य संवरेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. खानपान आकर्षक होगा. मनोबल से कार्य करेंगे.

शुभ अंक : 3 6 8

शुभ रंग : सफेद चंदन

आज का उपाय : अखिल विश्व के पालनकर्ता भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीले फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. लालच न करें.

