आज 2 दिसंबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वाले हितलाभ में पाएंगे वृद्धि, विभिन्न कार्यों में गति बनाए रखेंगे

तुला - उद्योग व्यापार में सकारात्मकता बढ़ेगी. साझीदार के प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. सहयोग व सहकारिता का भाव बढ़ेगा. नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा. योजनाओं को गति देंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. भूमि भवन के मामले हल होंगे. विविध प्रयास बनाए रखेंगे. स्थायित्व पर जोर रहेगा. आर्थिक पक्ष बल पाएगा. विभिन्न कार्यों में गति बनाए रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. अवसर का लाभ उठाएंगे. चर्चा संवाद में प्रमुखता से शामिल रहेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- वित्तीय प्रयासों में आगे रहेंगे. हितलाभ में वृद्धि बनी रहेगी. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. साझा प्रतिफल संवरेगा. कार्यक्षमता को बल मिलेगा.

धन संपत्ति- सौदेबाजी में तेज रहेंगे. लाभ और प्रभाव बेहतर बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्य संवारेंगे. मामले लंबित नहीं रखेंगे. उपलब्धियों में वृद्धि होगी. कारोबार में प्रभावी रहेंगे. अनुबंध सकारात्मक बनेंगे.

प्रेम मैत्री- मित्रों का साथ और समर्थन पाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में ऊर्जा रहेगी. प्रियजनों से भेंट होगी. निजी मामले बेहतर रहेंगे. परस्पर सामंजस्य बढ़ाएंगे. दाम्पत्य में शुभता बढ़ेगी. सबका सहयोग बढ़ेगा. अन्य की भावनाओं का आदर रखेंगे. घर में सुख सौख्य रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- संवेदनशीलता बनी रहेगी. खानपान को बढ़ाएंगे. सेहत अच्छी रहेगी. उत्साह मनोबल बढ़ा रहेगा. सात्विकता रखेंगे. आवश्यक विषयों में गति आएगी.

शुभ अंक 2 5 6 और 9

Advertisement

शुभ रंग : शहद समान

आज का उपाय : भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी पर घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----