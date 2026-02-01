scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 1 फ़रवरी 2026 तुला राशिफल: आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा और प्रभाविता बनाए रखेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 1 February 2026, Libra Horoscope Today: लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. आर्थिक गतिविधियां बल पाएंगी. रुके हुए मामलों में गति आएगी. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. पद प्रतिष्ठा और प्रभाविता बनाए रखेंगे.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला - सत्ता की मदद से महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने में सफलता पाएंगे. प्रशासन का सहयोग बना रहेगा. करियर कारोबार में सबसे बनाकर चलेंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे. पैतृक कार्यों में शामिल रहेंगे. पेशेवर संबंध संवरेंगे. शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. इच्छित सफलताएं बनी रहेंगी. तैयारी एवं कौशल के साथ आगे बढ़ेंगे. बड़ी सोच रखेंगे. वरिष्ठों व मित्रों का साथ बना रहेगा. पारिवारिक कार्यों को बल मिलेगा. व्यर्थ की आशंकाएं दूर होंगी.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार संवार पर रहेगा. प्रबंधन के विषय गति लेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. वाणिज्यिक मामलों में सफलता पाएंगे. अनुकूल वातावरण से उत्साहित रहेंगे. कार्य ययोजनाएं में सक्रियता बनी रहेगी.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में प्रभावी रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. आर्थिक गतिविधियां बल पाएंगी. रुके हुए मामलों में गति आएगी. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. पद प्रतिष्ठा और प्रभाविता बनाए रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

शनिवार के दिन तुला राशि वाले दिखाएंगे आर्थिक सूझबूझ, भेंटवार्ता में पहल से बचेंगे
तुला: भाग्य का साथ मिलेगा, रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा
मनोबल ऊंचा रहेगा, भरोसा बनाए रखेंगे
तुला: मित्रों के सहयोग से काम बनेंगे, संतान से खुशी मिलेगी
Tula rashi today's health and financial forecast
वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

प्रेम मैत्री- सबके प्रति आदर और सम्मान बढ़ेगा. सबंधों को मजबूत बनाए रहेंगे. मित्र सहयोग बनाए रहेंगे. अपनों के प्रति आदरभाव में वृद्धि होगी. सहयोग की भावना बढे़गी. प्रेम प्रसंग मधुर बने रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रियजन से भेंट होगी. चर्चा संवाद बेहतर रहेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मसम्मान का भाव रहेगा. तेजी से कार्य करेंगे. सहयोग समर्थन रखेंगे. सूझबूझ और सामंजस्य से कार्य सधेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रखेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 1 4 और 6

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सूखे मेवे, मिश्री और फल बांटें. व्यवस्था पर ध्यान दें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement