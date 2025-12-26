scorecardresearch
 
Singh Tarot Rashifal 26 December 2025: सिंह राशि वाले स्वभाव में लाएं मधुरता, कार्यक्षेत्र में प्रतिद्वंद्वियों से रहें सावधान

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 26 December 2025: मित्रों के सहयोग से किसी की गलत मंशा का शिकार होने से बच सकते है. कार्य को समय पर पूरा करें. सहयोगियों के साथ कार्य करते समय युक्ति और चतुरता की जरूरत होगी.

सिंह (Leo):-
Cards:- Page of swords 

विचारों को संतुलित करें. ऐसे विचारों को नियंत्रित करें. जो नकारात्मक सोच में वृद्धि करें. कार्यों को लेकर सजग रहें. कार्य को पूरा करने की जवाबदारी किसी अन्य को न दें. अपने कार्य स्वयं पूरा करें. कार्य की सफलता लेकर तनाव हो सकता है. दूसरे के विचारों को खुद पर हावी न होने दें. करीबी व्यक्ति के साथ अच्छा वक्त बिता सकते है. चिड़चिड़ाहट रिश्तों को खराब कर सकती है. स्वभाव में मधुरता लाने का प्रयास करें. अगर कोई कार्य लंबे समय से रुका हुआ है. तो उसको जल्द से जल्द पूरा करें. ताकि बाद में होने वाली जल्दबाजी से बचे रहें. कार्य क्षेत्र में प्रतिद्वंद्वियों की गलत चालों से बचकर रहें. मित्रों के सहयोग से किसी की गलत मंशा का शिकार होने से बच सकते है. कार्य को समय पर पूरा करें. सहयोगियों के साथ कार्य करते समय युक्ति और चतुरता की जरूरत होगी. समय की कमी के चलते निराशा और कुंठा हो सकती है. किसी पुरानी बातों के चलते किसी मित्र से अच्छी खासी बहस हो सकती है.  

स्वास्थ्य: खाने पीने में बदलाव लाएं. स्वाद की जगह पौष्टिक वस्तुओं का सेवन करें. 

आर्थिक स्थिति: खर्चो को सीमित करें. किसी करीबी की आर्थिक मदद कर सकते है. 

रिश्ते: नए रिश्ते बन सकते है. कुछ नए लोगों से मित्रता हो सकती है. 

