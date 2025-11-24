Singh Tarot Rashifal 24 November 2025: बाहर का तला भुना खाने से बचें, जानें कैसा रहेगा आपका दिन

सिंह (Leo):-

Cards:- Justice

यदि आप अपने कार्य के प्रति निष्ठावान नहीं है. और साथ ही समय के पाबंद नहीं है. आगे कार्य क्षेत्र में सफलतापूर्वक टिके रहना आपके लिए मुश्किल हो सकता है.किसी नए अधिकारी ने अपने आगमन के साथ कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसे नियम लागू करने में सफलता हासिल कर ली है. इस स्थिति में कर्मचारियों का मूल्यांकन उनके कार्य की सफलता पर आधारित रह सकता है. यदि आपके कार्य सफलतापूर्वक पूरे नहीं हो रहे हैं. तो आपके उच्च अधिकारी द्वारा अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए रिमाइंडर दिया जा सकता है.ऐसी स्थिति में यदि आप किसी गलती को करते हैं.तो आपको आगे किसी भी परियोजना में अच्छा कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा. लोगों के साथ ज्यादा घनिष्ठ कई बार परेशानी में डाल सकती है यदि आप किसी व्यक्ति के साथ अपनी मित्रता को पहले से अधिक बढ़ता हुआ महसूस कर रहे हैं. तो सामने वाले के बारे में सभी आवश्यक जानकारियां अवश्य प्राप्त कर ले.आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. इन मुश्किलों से बचने के लिए अपने कार्य में सकारात्मक विचारों को शामिल कीजिए .ऐसी बातों का दोहराव बार-बार ना करें.जो आपको परेशानी में डाल सकती है.

स्वास्थ्य: बाहर का तला भुना खाना और ज्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन को संतुलन लगाने का प्रयास कर सकते है.इस समय खान-पान में सादापन रखने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति: पिता के साथ नए व्यवसाय की शुरुआत करने पर विचार कर रहे हैं. इस व्यवसाय में धन की व्यवस्था पिता द्वारा की जाएगी.ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है.

रिश्ते: कुछ रिश्तो में आवश्यक जोड़ घटाव करके उन्हें सुधारा जा सकता है. इस सुधार के लिए पहला कदम आपको ही उठाना पड़ेगा.

