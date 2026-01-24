Singh Tarot Rashifal 24 January 2026: सजग रहने की जरूरत है, खर्चा बढ़ सकता है

सिंह (Leo):-

Cards:-Seven of swords

कुछ लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता महसूस कर सकते है.संभव हैं, कि इनकी गलत मंशा से आप अनभिज्ञ न हो.वक्त आपके प्रतिकूल है.कोई बड़ी किसी साजिश में फंसा सकता है.किसी करीबी की गलत बात का समर्थन करना स्वयं को भी कटघरे में खड़ा कर सकता है.जिससे मानसिक तनाव बढ़ने के साथ सम्मान में भी कमी आ सकती है.इस समय सावधान और सजग रहने की जरूरत है.किसी की बातों में आकर तुरंत प्रतिक्रिया न दें.किसी को पैसा उधार देने से पहले अच्छे से सोच विचार कर ले.अगर धनराशि ज्यादा है,तो बिना किसी लिखा पढ़ी के लेनदेन न करे.कानूनी और आर्थिक मामलों में बिना पढ़े किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर न करें.सामने वाले के दवाब में न आएं.

खुलकर सबके सामने अपनी बात रखें.भय आपको कमजोर बना सकता है.जिसका फायदा सामने वाले उठा सकते है.आपके सहयोगी आपके किसी कार्य में आ रही रूकावटों से बाहर निकलने के लिए गलत तरीके से समस्या का समाधान करने को कह रहे है.अपनी बुद्धि और विवेक के साथ कार्यों में आ रही रूकावटों को दूर करने का प्रयास करना बेहतर रहेगा.अपनी परेशानी के समाधान के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति से मिल सकते है.आस पास के वातावरण को समझने का प्रयास करें.अपनी आगे की योजनाओं को दूसरों के साथ साझा करने से बचिए. किसी को बिना मांगे कोई सलाह न दें.

स्वास्थ्य : कोई छोटी शल्य चिकित्सा हो सकती है. बिना चिकित्सीय परामर्श के कोई भी उपचार दूसरों की सलाह से न करें.

आर्थिक स्थिति:किसी का उधार लेकर समय पर न चुकाने से आपकी साख खराब हो सकती है.परिवार में किसी की बीमारी पर हुआ खर्चा परेशान कर सकता है.

रिश्ते : प्रेम संबंध में बातों को छुपा सकते है. दूसरों से प्रिय के संबंध में कुछ बातें सुनने को मिल सकती है.

